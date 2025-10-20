Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2969064
Zee SalaamIndian Muslim

Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें

Pakistan News: पाकिस्तान में टमाटर के दामों में काफी इजाफा हुआ है. कराची और पेशावर में टमाटर 550 रुपये किलोग्राम मिल रहे हैं. लोगों ने ्अब इसका विकल्प देखना शुरू कर दिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 20, 2025, 03:05 PM IST

Trending Photos

Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद और देश के कई अन्य हिस्सों में टमाटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. जिससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलात में और इज़ाफा हो गया है. इन दोनों (कराटी और इस्लामाबाद) शहरों में टमाटर की कीमत 550 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

अब तक की सबसे बड़ी बढौतरी

लोगों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और प्रशासन के दाम कंट्रोल करने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. खुदरा दुकानदार थोक दाम से दोगुने से भी ज्यादा दाम वसूल रहे हैं. थोक बाजार में टमाटर की कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो है, जबकि जिला प्रशासन की आधिकारिक सूची में इसका रेट 170 रुपये प्रति किलो तय किया गया है.

लोग ढूंढ रहे हैं टमाटर का विकल्प

अचानक हुई इस कीमत के इजाफे के चलते उपभोक्ताओं ने टमाटर की खरीद कम कर दी है. अब ज्यादातर लोग केवल उतनी ही मात्रा में टमाटर खरीद रहे हैं, जितनी खाना बनाने के लिए जरूरी हो. कुछ लोगों ने इसके विकल्प के तौर पर टमाटर पेस्ट या दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ऊंचे दामों के कारण टमाटर की मांग में काफी कमी आई है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है टमाटर के दाम में बढ़ोतरी की वजह

व्यापारियों ने बताया कि टमाटर की कीमतों में उछाल की मुख्य वजह आपूर्ति में भारी कमी है. बलूचिस्तान की टमाटर फसल लगभग खत्म होने को है, वहीं ईरान से होने वाला आयात भी काफी घट गया है. इसके अलावा, अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा पर व्यापारिक आवाजाही में रुकावट आने से भी आपूर्ति प्रभावित हुई है. व्यापारियों के अनुसार, सिंध की अगली फसल अगले महीने थोक बाजारों में पहुंचने की उम्मीद है, जिससे दामों में कुछ राहत मिल सकती है. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PakistanPakistan NewsTomato Price hike

Trending news

Iran Executes Israeli Spy
ईरान का ‘ऑपरेशन बदला’ जारी, एक और इजरायली जासूस को दी फांसी
Jaisalmer Bus incident
जैसलमेर बस हादसे में झुलसी इमामत की मौत, पति पीर मोहम्मद की जारी है ज़िन्दगी से जंग!
pakistani citizen prison in us
पाकिस्तानी नागरिक को US में 40 साल की सजा, हूती विद्रोहियों को पहुंचा रहा था हथियार
Israel
Israel के हमले के बाद क्या खत्म हो जाएगी सीजफायर डील? ट्रंप बोले, इसलिए हुआ था अटैक
bihar
Bihar Chunav के लिए कांग्रेस ने जारी की चौथी लिस्ट; 3 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल
Yemen
Yemen: हमला या फिर तकनीकी खराबी से विस्फोट? 23 भारतीयों को शिप से निकाला
Pakistan News
Pak Army बलूचिस्तान में कर रही है नरसंहार, लंदन में हुआ जोरदार प्रदर्शन
Bijnor
Bijnor: भाई ज़ाहिद के पास आया फोन, ससुराल पहुंचा तो पेड़ से लटकी मिली लाश
firecracker against islamic
Diwali: इस्लाम के खिलाफ है पटाखे फोड़ना; उलेमा-ए-कराम ने प्रदूषण को लेकर जताई चिंता
VHP
Delhi के साथ इन तीन जगहों के भी बदलें नाम, सरकार के पास VHP का खत