Pakistan में चिकन से भी महंगा हुआ टमाटर! क्यों बढ़ रही है कीमतें

Pakistan News: पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद और देश के कई अन्य हिस्सों में टमाटर की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है. जिससे पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों की मुश्किलात में और इज़ाफा हो गया है. इन दोनों (कराटी और इस्लामाबाद) शहरों में टमाटर की कीमत 550 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

अब तक की सबसे बड़ी बढौतरी

लोगों का कहना है कि यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है और प्रशासन के दाम कंट्रोल करने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. खुदरा दुकानदार थोक दाम से दोगुने से भी ज्यादा दाम वसूल रहे हैं. थोक बाजार में टमाटर की कीमत 250 से 300 रुपये प्रति किलो है, जबकि जिला प्रशासन की आधिकारिक सूची में इसका रेट 170 रुपये प्रति किलो तय किया गया है.

लोग ढूंढ रहे हैं टमाटर का विकल्प

अचानक हुई इस कीमत के इजाफे के चलते उपभोक्ताओं ने टमाटर की खरीद कम कर दी है. अब ज्यादातर लोग केवल उतनी ही मात्रा में टमाटर खरीद रहे हैं, जितनी खाना बनाने के लिए जरूरी हो. कुछ लोगों ने इसके विकल्प के तौर पर टमाटर पेस्ट या दही का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ऊंचे दामों के कारण टमाटर की मांग में काफी कमी आई है.

क्या है टमाटर के दाम में बढ़ोतरी की वजह

व्यापारियों ने बताया कि टमाटर की कीमतों में उछाल की मुख्य वजह आपूर्ति में भारी कमी है. बलूचिस्तान की टमाटर फसल लगभग खत्म होने को है, वहीं ईरान से होने वाला आयात भी काफी घट गया है. इसके अलावा, अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा पर व्यापारिक आवाजाही में रुकावट आने से भी आपूर्ति प्रभावित हुई है. व्यापारियों के अनुसार, सिंध की अगली फसल अगले महीने थोक बाजारों में पहुंचने की उम्मीद है, जिससे दामों में कुछ राहत मिल सकती है.