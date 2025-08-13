'ओसामा बिन लादेन' का पनाहगार पाकिस्तान करेगा आतंकवाद पर प्रहार? अमेरिका के साथ की प्लानिंग
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2878439
Zee SalaamIndian Muslim

'ओसामा बिन लादेन' का पनाहगार पाकिस्तान करेगा आतंकवाद पर प्रहार? अमेरिका के साथ की प्लानिंग

Pakistan America Relations: अमेरिका और पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में आतंकवाद के खिलाफ बैठक की. अमेरिका ने पाकिस्तान की आतंकवाद से लड़ने की तारीफ की. इस बैठक में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ISIS-खोरासन और TTP जैसे खतरों से निपटने पर जोर दिया गया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 13, 2025, 08:21 AM IST

Trending Photos

'ओसामा बिन लादेन' का पनाहगार पाकिस्तान करेगा आतंकवाद पर प्रहार? अमेरिका के साथ की प्लानिंग

Pakistan America Relations: अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस्लामाबाद में आतंकवाद के खिलाफ बैठक का आयोजन किया गया. इस बैठक के दौरान अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान की तारीफ की. साथ ही दोनों मुल्कों ने एक साझा बयान जारी किया. दोनों मुल्कों ने भविष्य में आतंकवाद के खिलाफ दीर्घकालीन समय के लिए आपसी सहयोग करने की पुष्टि की. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मंगलवार को आतंकवाद को रोकने और उसके खिलाफ लड़ने के मुद्दे पर एक वार्ता हुई. इस बैठक में दोनों मुल्कों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की.

बता दें कि इस वार्ता की सह-अध्यक्षता नबील मुनीर और अमेरिकी विदेश विभाग के आतंकवाद-निरोध के कार्यवाहक समन्वयक ग्रेगरी डी. लोगेरफो ने के जरिए की गई. अमेरिका और पाकिस्तान की सरकारों के जरिए एक साझा बयान जारी किया गया है. इस साझा बयान के मुताबिक दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA), आईएसआईएस-खोरासन और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के जरिए उत्पन्न आतंकवादी खतरों सहित, प्रभावी दृष्टिकोण विकसित करने पर जोर दिया.

सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए तारीफ की है. जबकि पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने और आतंकवाद का पोषण करने के इल्जाम लगते रहते हैं. इस बैठक में अमेरिका ने क्षेत्र और विश्व की शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी संगठनों पर लगाम लगाने में पाकिस्तान की निरंतर सफलता की सराहना की.

 इसके साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सदस्यों की हुई मौत पर शोक व्यक्त किया, जिनमें जाफर एक्सप्रेस आतंकवादी हमला और खुजदार में एक स्कूल बस पर बमबारी शामिल है.

साझा बयान  में यह भी बताया गया है कि दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए उभरती तकनीकों के इस्तेमाल का मुकाबला करने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे के निर्माण और क्षमता विकास के महत्व पर जोर दिया.

TAGS

Pakistan NewsToday Newsmuslim world newsPakistan US relationsPakistan against terrorism

Trending news

iran
Iran की अंधाधुन गिरफ्तारियां, 12 दिन चली जंग, किए 21 हजार लोग अरेस्ट
IDF
बंधकों के साथ यौन हिंसा करती है इजराइली सेना; UN ने दी बड़ी चेतावनी
gaza war
नेतन्याहू को देख शैतान भी शर्मा जाए,गाजा पर कब्जा करने और सीजफायर दोनो बातें एक साथ
Pakistan News
पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वॉड के हमले से बलूचिस्तान में दहशत, मकान तबाह और लोग घायल
Jalgaon Mob Lynching
दूसरे समुदाय की लड़की से बात करना सुलेमान को पड़ा भारी, भीड़ ने की मॉब लिंचिंग
Malpura Riot Case
मालपुरा दंगे के अली और सलीम हत्याकांड में 25 साल बाद आया फैसला, 13 आरोपी बरी
Sambhal news
इस मुस्लिम MP के घर पर बुलडोजर का खतरा, कोर्ट ने दी 30 दिन की मोहलत
damoh news
'लव जिहाद' कहकर हिंदू संगठन कर रहा था हंगामा, लड़की ने कर दी सबकी बोलती बंद
Jalaluddin Vice President Nomination
‘एक वोट से हारे थे पंच का चुनाव’, अब जलालुद्दीन लड़ेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव
Asaduddin Owaisi on Asim Munir
असीम मुनीर के परमाणु वाले बयान पर भड़क गए ओवैसी, सरकार से की ये अपील
;