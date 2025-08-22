Pakistan में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा; हैरान कर देगी ये रिपोर्ट

Pakistan: पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न को लेकर एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने फिक्र का इजहार किया है. वॉशिंगटन में मौजूद वॉयस ऑफ पाकिस्तान माइनॉरिटी (वीओपीएम) ने कहा है कि देश में धार्मिक असहिष्णुता की वजह से ईसाई, हिंदू, अहमदिया, सिख और दूसरी कम्यूनिटी को लगातार उपेक्षा, हमलों और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है.

संगठन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा?

वीओपीएम ने अपने कमेंट में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ ऑर्गनाइज्ड हेट (सीएसओएच) की ताजा रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मज़हबी आज़ादी के हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं. रिपोर्ट में साफ किया गया है कि संवैधानिक गारंटी के बावजूद अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है और न्याय मिलने की उम्मीद बेहद कम है.

पाकिस्तान के इस कानून पर सवाल

वीओपीएम ने कहा कि इस उत्पीड़न की जड़ पाकिस्तान का विवादास्पद ईशनिंदा कानून है, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर धमकाने, व्यक्तिगत विवादों को निपटाने और धन उगाहने के लिए किया गया है. संस्था का कहना है कि अक्सर आरोप, चाहे सही हों या झूठे, भीड़ को भड़काने और अल्पसंख्यकों पर हमले कराने के लिए पर्याप्त साबित होते हैं.

हिंदू और ईसाई समुदाय निशाने पर

मानवाधिकार संस्था ने मिसाल देते हुए हुए कहा कि पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय हिंदुओ को हिंसा और जबरन धर्मांतरण का सामना करना पड़ता है. 2019 में, सिंध के एक हिंदू शिक्षक नोतन लाल पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई. इस घटना के बाद हिंदुओं की दुकानों को लूटा गया, एक स्कूल में तोड़फोड़ की गई और मंदिर पर हमला किया गया. हालांकि नोतन लाल को 2024 में बरी कर दिया गया, लेकिन मामला यह दिखाता है कि ऐसे आरोप कितनी जल्दी सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं.

जबरन झेलना पड़ता है धर्मांतरण

2020 में, करक स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर को विस्तार देने की योजना का विरोध करते हुए भीड़ ने मंदिर में आग लगा दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुरक्षा देने का आदेश दिया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं और बच्चियों को सबसे ज्यादा उत्पीड़न झेलना पड़ता है.

वीओपीएम ने यह भी बताया कि अल्पसंख्यक पुरुष भी हिंसा से अछूते नहीं हैं. मार्च 2025 में, पेशावर के एक हिंदू सफाई कर्मचारी नदीम नाथ को इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार करने पर गोली मार दी गई थी.

वीओपीएम ने बयान में कहा, "पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न केवल एक राजनीतिक और कानूनी मुद्दा नहीं है. यह एक गहरी मानवीय त्रासदी है. इसमें वे परिवार शामिल हैं जो रातोंरात अपने घर खो देते हैं, छोटी बच्चियों का बचपन छिन जाता है और पूरा समुदाय डर के साये में जीने को मजबूर होता है."