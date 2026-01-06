पाकिस्तान में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत, 12 आरोपी बरी

Pakistan News: एक पाकिस्तानी कोर्ट ने मानवाधिकार संगठन बलूच यकजेहती कमेटी के डिप्टी ऑर्गनाइज़र लाला अब्दुल वहाब बलूच और 11 अन्य एक्टिविस्ट को बरी कर दिया है. BYC ने अपने नेताओं और एक्टिविस्ट के खिलाफ की गई कार्रवाई को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से दखल देने की मांग की थी. BYC ने कोर्ट के फैसले को कानूनी राहत बताया.

BYC के मुताबिक, सोमवार को कराची सिटी कोर्ट के सिविल जज और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नईम अख्तर ने आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में नाकाम रहा. बरी किए गए लोगों में सरफराज बलूच, ज़ैन बलूच, आफताब बलूच, काजी अमानुल्लाह, मुराद बलूच, वहीद बलूच, अहमद निसार, एहसान हामिद, साजिद बलूच, आमिर बलूच और एहसान फराज बलूच शामिल हैं. BYC ने आरोप लगाया कि उसके कई अन्य नेता अभी भी जेल में हैं.

BYC ने कहा, "न्यायपालिका अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल इस तरह से कर रही है कि इन नेताओं को हिरासत में रखा जा सके. इससे न्याय लंबे समय तक जेल और राजनीतिक असहमति को दबाने के लिए कानूनी प्रक्रियाओं के इस्तेमाल के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं." मानवाधिकार संगठन ने कहा कि 18 जनवरी, 2025 को पाकिस्तान दंड संहिता के तहत दर्ज किया गया यह मामला लगभग एक साल से ट्रायल पर था. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपों को निराधार बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

BYC ने कहा कि उसके नेताओं और समर्थकों की गिरफ्तारियां 25 जनवरी, 2025 को बलूच यकजेहती कमेटी द्वारा आयोजित रैलियों के कारण हुईं, जिसे 'बलूच नरसंहार दिवस' के रूप में मनाया गया था. इनमें बलूचिस्तान और कराची, जिसमें ल्यारी और शराफी गोठ, मलिर शामिल हैं, में विरोध प्रदर्शन शामिल थे. BYC ने आरोप लगाया कि उसके नेताओं, महिलाओं और एक्टिविस्ट के साथ हिंसा की गई और उन्हें मनगढ़ंत मामलों में हिरासत में लिया गया। संगठन ने कहा कि BYC नेताओं को शुरू में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने (3-MPO) अध्यादेश के तहत तीन महीने के लिए हिरासत में लिया गया था, यह एक ऐसा कानून है जो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए संभावित खतरों के सरकारी आकलन के आधार पर निवारक हिरासत की अनुमति देता है.

हालांकि, BYC ने इस मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. संगठन ने आरोप लगाया कि बार-बार रिमांड, जांच रिपोर्ट जमा करने में जानबूझकर देरी और व्यवस्थित प्रक्रियाओं में बाधाओं के कारण उनकी जेल की अवधि बढ़ाई गई. मानवाधिकार संगठन ने कहा कि पाकिस्तानी अदालतों ने साफ तौर पर देखा है कि इन शिकायतों का कोई ठोस आधार नहीं है और BYC नेताओं की गतिविधियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उनके संवैधानिक अधिकार के दायरे में आती हैं.

इनपुट- आईएएनएस