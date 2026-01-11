Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3071218
Zee SalaamIndian Muslimरात के अंधेरे में नापाकि साजिश! सांबा-राजौरी-पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट

रात के अंधेरे में नापाकि साजिश! सांबा-राजौरी-पुंछ में पाकिस्तानी ड्रोन से मचा हड़कंप, जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट

Pakistani Drone in Jammu Kashmir: जम्मू-कश्मीर के सांबा, राजौरी और पुंछ में सीमा और LoC के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए. कई जगह ड्रोन कुछ देर तक मंडराए और लौट गए. इस घटना के बाद इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया और भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की और तलाशी अभियान चलाया. यहां इससे पहले भी ड्रोन से हथियार गिराए जाने की घटना सामने आ चुकी है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Jan 11, 2026, 11:39 PM IST

Trending Photos

सीमा पर ड्रोन भेज पाकिस्तान ने नापाक साजिश (PC-Social Media)
सीमा पर ड्रोन भेज पाकिस्तान ने नापाक साजिश (PC-Social Media)

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में इतवार (11 जनवरी) शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) से सटे कई इलाकों में एक के बाद एक संदिग्ध ड्रोन देखे गए. सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन की इन गतिविधियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं और जमीन पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया.

अधिकारियों के मुताबिक, कम से कम पांच अलग-अलग जगहों पर ड्रोन जैसी उड़ने वाली वस्तुएं देखी गईं. सभी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, कुछ मिनट तक भारतीय क्षेत्र के ऊपर मंडराए और फिर वापस पाकिस्तान की ओर लौट गए. सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि ड्रोन के जरिए हथियार या कोई प्रतिबंधित सामग्री गिराने की कोशिश की जा सकती थी.

राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास नौशेरा सेक्टर के गनिया-कलसियां गांव के ऊपर शाम करीब 6 बजकर 35 मिनट पर एक ड्रोन देखा गया. सेना के जवानों ने इसे देखते ही मध्यम और हल्की मशीनगनों से फायरिंग की. इसी समय राजौरी जिले के तेरियाथ इलाके के खब्बर गांव के पास भी एक और ड्रोन जैसी वस्तु नजर आई, जिसमें ब्लिंकिंग लाइट दिख रही थी.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, यह उड़ने वाली वस्तु कालाकोट के धर्मसाल गांव की दिशा से आई थी और भरख की ओर बढ़ते हुए ओझल हो गई. इसके कुछ देर बाद शाम करीब 7 बजकर 15 मिनट पर सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बाबराल गांव के ऊपर भी एक ड्रोन जैसी वस्तु कुछ मिनट तक मंडराती हुई देखी गई. पुंछ जिले में भी इसी तरह की गतिविधि सामने आई. अधिकारियों के मुताबिक, शुक्रवार शाम करीब 6 बजकर 35 मिनट पर नियंत्रण रेखा पर स्थित मनकोट सेक्टर के तैन से टोपा इलाके की ओर बढ़ती हुई एक ड्रोन जैसी वस्तु देखी गई थी.

इन सभी घटनाओं के बाद सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने संयुक्त रूप से तलाशी अभियान शुरू किया. संदिग्ध ड्रॉप जोन माने जा रहे इलाकों में देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी ड्रोन से हथियार या कोई और संदिग्ध सामग्री तो नहीं गिराई गई.

इससे पहले शुक्रवार रात को सांबा जिले से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास घगवाल के पलोरा गांव में सुरक्षा बलों ने हथियारों की एक खेप बरामद की थी. अधिकारियों के मुताबिक, यह खेप पाकिस्तान से आए एक ड्रोन के जरिए गिराई गई थी. इस बरामदगी में दो पिस्तौल, तीन मैगजीन, 16 गोलियां और एक ग्रेनेड शामिल थे. अधिकारियों ने बताया कि इतवार शाम को देखे गए ड्रोन भी उसी तरह की कोशिश का हिस्सा हो सकते हैं. इसी आशंका को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में चौकसी और गश्त बढ़ा दी गई है और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है.

यह भी पढ़ें: गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

jammu kashmir newsPakistan NewsPakistani droneIndian Army

Trending news

israel news
ग़ज़ा जंग की लपटों से हिली नेतन्याहू की कुर्सी, इजरायली पुलिस ने करीबी पर कसा शिकंजा
UP News
गंगा-जमुनी तहजीब के मरकज पर चला बुलडोजर, देवरिया में ढहा दी गई 50 साल पुरानी मजार
jammu kashmir news
'बदला' वाले बयान पर घिरे डोभाल, महबूबा बोलीं- 'मुस्लिमों के खिलाफ को नफरत कर रहे आम'
Tripura news
त्रिपुरा धर्म के नाम पर सुलगा, उनाकोटी में मस्जिद और मुस्लिम दुकानों पर कहर
West Bengal news
Murshidabad: BLO और टीचर की दोहरी ड्यूटी का बोझ, SIR ने छीन ली एक और जान
Odisha news
दस्तावेज थे फिर भी देश निकाला! ओडिशा पुलिस और BSF ने 14 भारतीयों को बना दिया विदेशी
Maharashtra news
मजहब से ऊपर इंसानियत, हिंदू घर से उठा खान बाबा का जनाजा, आंसुओं के साथ दी विदाई
IAS Officer Father caught in Honey Trap
हनीट्रैप में फंसे IAS अधिकारी के पिता तमीम अख्तर, सपा नेता समेत 10 पर मुकदमा दर्ज
Tripura Masjid vandalises Incident
नफरत की आग पहुंची त्रिपुरा;चंदा को लेकर हिंदूवादी भीड़ ने मस्जिद को किया आग के हवाले
Iran Protest
सड़क मत छोड़ो...ईरान में प्रदर्शन के लिए उकसा रहा इजरायल का चहेता रज़ा पहलवी