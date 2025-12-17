माफी नहीं मांगा तो करेंगे हमला...हिजाब विवाद पर CM नीतीश को पाकिस्तान से मिली धमकी

Nitish Kumar Hijab Controversy: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ लिया है. यह मामला अब अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है. दुनिया भर के कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने इस घटना को कवर किया. वहीं, इस मामले के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. यही नहीं पाकिस्तान के एक कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार को धमकी दी है और माफी मांगने को कहा है.

शहजाद भट्टी ने एक वीडियो बनाकर सीएम नीतीश कुमार को धमकी दी. शहजाद ने कहा कि नीतीश कुमार हिजाब खींचने की घटना पर माफी मांग लें, वरना आगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. शहजाद ने धमकी देते हुए कहा कि कार्रवाई के बाद चीखें न निकालना. यानी वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमले की धमकी दे रहा है. इस धमकी के बाद सीएम नीतीशु कुमार की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर का हिजाब खींचने वाली घटना का भारत में भी विरोध हो रहा है. विपक्षी दलों के नेता और मुस्लिम समुदाय इस घटना के लिए सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने को कहा है. इसके साथ ही बॉलीवूड की पूर्व अभिनेत्री जायरा वसीम ने भी एक बयान जारी करके इस घटना की निंदा की. उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला होने के नाते दूसरी महिला का हिजाब खींचे जाते हुए देखना गुस्सा दिलाने वाला था. उन्होंने कहा कि महिलाएं खिलौना नहीं जो उससे खेला जाए. उन्होंने इस घटना के लिए सीएम नीतीश कुमार से मांग की कि उन्हें पीड़िता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि बीते 15 दिसंबर को पटना के मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद कक्ष में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का आयोजन रखा गया था. इस आयोजन में आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन भी अपना नियुक्ति पत्र लेने पहुंची थी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते वक्त नुसरत की हिजाब खींच दी. इस घटना की वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया है. वहीं, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने नीतीश कुमार की हरकतों का समर्थन करते हुए अपमानजनक टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने तो सिर्फ हिजाब छुआ है, अगर कुछ और छू देते तो क्या होता? इस बयान के बाद विवाद ने और तूल पकड़ लिया है.