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मुस्लिम शहद विक्रेता को गांव से किया बाहर, बोला- मुस्लिम है तो शहद में थूका होगा

Hindutva Leader Threatened Muslim Vendor: हरियाणा में एक बार फिर महज मजहबी पहचान की वजह से मुस्लिम विक्रेता के साथ बदसलूकी की गई. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही, नेटीजंस ने इस पर नाराजगी जताई है. पलवल में मोहित चौधरी नाम के एक हिंदूवादी नेता ने मुस्लिम शहद विक्रेता से उसका नाम पूछकर बदसलूकी की और फिर दोबारा इलाके में कारोबार करने पर जान से मारने की धमकी दी. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: May 03, 2026, 05:08 PM IST

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हिंदूवादी नेता ने पलवल में मुस्लिम विक्रेता से की बदसलूकी
हिंदूवादी नेता ने पलवल में मुस्लिम विक्रेता से की बदसलूकी

Haryana News Today: हरियाणा में एक बार फिर महज मजहब की वजह से शहद बेचने वाले के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने एक बार फिर हरियाणा में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. नेटीजंस ने बीजेपी की अगुवाई वाली नायब सिंह सैनी सरकार से पूछा है कि मुसलमानों के साथ हो रहा भेदभाव और हिंसा कब रुकेगी?

दरअसल, हरियाणा के पलवल जिले के होडल कस्बे से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें एक हिंदूवादी संगठन से जुड़े नेता के जरिये मुस्लिम समुदाय के एक विक्रेता को रोककर उससे पूछताछ करने और उसके खिलाफ आर्थिक बहिष्कार की अपील करने की अपील कर रहा है. आरोपी ने पहले विक्रेता का नाम पूछा, और फिर उसके साथ बदसलूकी करते हुए मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार करने की अपील करते हुए वीडियो बनवाई. 

मिली जानकारी के मुताबिक, भगवा गौ रक्षा समिति के राष्ट्रीय सचिव मोहित चौधरी ने एक वीडियो में एक मुस्लिम शहद बेचने वाले विक्रेता को रोका. मोहित चौधरी ने जब विक्रेता का नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम कुतुबुद्दीन है. विक्रेता का उर्दू नाम और मजहब जानकर आरोपी भड़क गया. आरोपी ने इसके बाद मुस्लिम विक्रेता के शहद की शुद्धता और सफाई पर सवाल उठाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की. 

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मोहित चौधरी को वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि यह शहद बेचने के लिए प्लांट पर आया है, मैंने इसको बुलाया नहीं है. वह आगे कहता है कि क्या उम्मीद कर सकते हो कि यह शहद शुद्ध है. मोहित चौधरी आगे दावा करता है कि ये लोग फल, सब्जियों में मूत्र और थूक मिलाकर बेचते हैं. वह आगे कहता है कि चाहे नाम कुतुबुद्दीन हो, सुकमुद्दीन हो या फिर किसी भी नाम के साथ खान जुड़ा हो, ऐसे लोगों से दूरी बनाई जाए और उनका पूरी तरह से बहिष्कार करो.

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वह आगे कहता है कि मैं भगवा गौरक्षक दल का राष्ट्रीय महासचिव मोहित चौधरी हूं, और मेरी अपील है कि मुसलमानों का पूरी तरह से बहिष्कार करो, इनकी एक भी चीज मत खरीदो. इतना ही नहीं, वह आगे कह रहा है कि "इस समुदाय के जो मिस्त्री होते हैं, उनसे भी काम मत करवाओ." मोहित ने कहा, "कोई भी सामान लेना हो तो हिंदूओं से खरीदो न कि मुसलमानों से. मेरे पास मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, मेरे पास जगह है तो सिर्फ सनातनियों के लिए जगह है."

वीडियो के आखिर में मोहिद चौधीर ने विक्रेता कुतुबुद्दीन को धमकाते हुए कहा कि अब इस इलाके में दोबारा मत दिखाई पड़ना, अगर दिखाई पड़े तो इसके संगीन नतीजे भुगतने होंगे. वह कुतुबुद्दीन पर आरोप लगाता है कि तुमने शहद में थूक होगा या फिर कुछ और किया होगा. मोहित ने कहा कि अगर तुम इस इलाके में दिखे तो पूरे जिस्म को खून से लाल कर देगा. 

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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