Panipat News: 'कठमुल्ला' शब्द कहने पर भारी विवाद, खूब चले लाठी-डंडे, कई घायल

Panipat: पानीपत के सोहना बस स्टैंड पर भारी विवाद हुआ है. दरअसल, यहां कुछ लोग मुसलमानों को कठमुल्ला कहकर खिताब कर रहे थे, जिसकी वजह से दो गुटों में मामूली कहासुनी हुई और फिर विवाग हिंसद हो गया. एक गुट ने दूसरे गुट पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे. जीडी गोविंद विश्वविद्यालय के दो छात्र, एक शिक्षक और हरियाणा पुलिस का एक होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों की हालत गंभीर

घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार के लिए सोहना नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. खबर मिलने पर पुलिस ने घायलों के ग्रुप की शिकायत पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस का आश्वसन देने पर मानी भीड़

ये विवाद इतना बढ़ गया कि सैकड़ों लोग सोहना सिटी थाने में जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी और जांच की मांग करने लगे. थाना प्रभारी ने घायलों के परिजनों और वहां मौजूद लोगों को बताया कि पुलिस फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, हमलावरों की पहचान की प्रक्रिया चल रही है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि डॉक्टर की रिपोर्ट मिलते ही मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ दी जाएंगी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. खबर लिखे जाने तक मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ा कोई अपडेट प्राप्त नहीं हुआ है.

जमीयत ने की घायलों से मुलाकात

इस बीच, जमीयत उलेमा के एक प्रतिनिधिमंडल ने घायलों से मुलाकात की है और पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है. इस डेलिगेशन में मौलाना साबिर, मौलाना ज़िकरिया और हाफिज मुहम्मद शामिल थे.