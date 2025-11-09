अफगानिस्तान में बड़ा खुलासा, पंजशीर से मिला हथियारों का जखीरा, तस्कर गिरफ्तार

Afghanistan News: अफगान पुलिस ने पूर्वी पंजशीर प्रांत में अवैध हथियारों और विस्फोटकों की बड़ी खेप बरामद की है और एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. प्रांतीय पुलिस प्रवक्ता हक़मल साद ने रविवार को इसकी जानकारी दी. पुलिस के मुताबिक, चेकपोस्ट पर की गई कार्रवाई में तीन A-47 राइफलें, एक पिस्तौल, दूरबीन, सैकड़ों कारतूस और अन्य सैन्य सामग्री जब्त की गई. आरोपी शनिवार को हथियारों की इस खेप को प्रांत से बाहर तस्करी करने की कोशिश कर रहा था.

साद ने जनता से अपील की है कि अवैध हथियारों के बारे में जानकारी देकर सुरक्षा बलों की मदद करें. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रांत में अवैध रूप से हथियार रखने या ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं देगी. इसी तरह की एक कार्रवाई में एक सप्ताह पहले दक्षिणी कंधार प्रांत में पुलिस ने तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था.

6 नवंबर को मध्य अफ़ग़ानिस्तान के दायकुंडी प्रांत में भी पुलिस ने सात तरह के हथियार और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया था. इनमें तीन कालाश्निकोव राइफलें, एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, एक मशीनगन, दो शिकार राइफलें और सैकड़ों गोलियां शामिल थीं. यह हथियार पाटो जिले में एक घर से बरामद किए गए थे. पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अफगान सरकार ने युद्धोत्तर हालात में कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुरक्षा बलों के दायरे से बाहर किसी के पास हथियार न रहने देने की प्रतिबद्धता दोहराई है. 3 नवंबर को भी कंधार प्रांत में पुलिस ने एक खुफिया सूचना के आधार पर शूराबक जिले में कार्रवाई कर दो कालाश्निकोव राइफलें, एक हैंड ग्रेनेड, एक मशीनगन और सैकड़ों कारतूस बरामद किए थे. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कथित तौर पर हथियारों की तस्करी कर देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे थे.