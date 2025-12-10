तीन पीढ़ियों से गरीबी में जी रहे साजिद और सतीश की अचानक बदली किस्मत; हीरे की खुदाई में बना रिकॉर्ड!

Panna News Today: कभी-कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है कि सपने भी सच लगने लगते हैं. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दो दोस्तों की जिंदगी भी अचानक ऐसे ही बदल गई. अपनी बहनों की शादी के लिए पैसे जुटाने की चिंता में डूबे दो नौजवान दोस्तों की किस्मत खदान की मिट्टी में चमक उठी. रातों रात ही उनके किस्मत बदल गई और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है.

दरअसल, रानीगंज के 24 वर्षीय सतीश खटीक और 23 वर्षीय साजिद मोहम्मद ने महज 20 दिन पहले कृष्णा कल्याणपुर क्षेत्र में एक छोटी खदान लीज पर ली थी. उम्मीद बस इतनी थी कि शायद किस्मत साथ दे जाए. यही उम्मीद उन्हें उस जगह ले आई, जहां कई खनिक पूरी उम्र दुर्लभ हीरे की तलाश में बीता देते हैं. लेकिन इन दोनों के हाथ लग गया एक बेहद चमकदार 15.34 कैरेट का जेम-क्वालिटी हीरा.

दोनों लड़कों ने मंगलवार (9 दिसंबर) को इस कीमती हीरे को पन्ना डायमंड ऑफिस में जमा कराया. डायमंड ऑफिसर रवि पटेल के मुताबिक, इस हीरे की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा आंकी जा रही है. उन्होंने बताया, "सतीश और साजिद ने 20 दिन पहले ही यह खदान शुरू की थी और अब इन्हें इतना बड़ा हीरा मिल गया जिसे नीलामी में रखा जाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

सतीश एक छोटी सी मांस की दुकान चलाते हैं, जबकि साजिद फलों की रेहड़ी लगाते हैं. आर्थिक तंगी से जूझते परिवारों की जिम्मेदारी ने उन्हें खनन की राह अपनाने पर मजबूर किया था. साजिद के पिता और दादा भी सालों तक किस्मत आजमाते रहे, लेकिन उन्हें इतना बड़ा कीमती पत्थर कभी नहीं मिला.

द ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, डायमंड ऑफिसर रवि पटेल के मुताबिक, पोते ने सिर्फ 20 दिनों में इतिहास रच दिया. वहीं, दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि हीरे से मिलने वाले पैसे को बराबर बांटेंगें. उनके मुताबिक, "सबसे पहले हम अपनी बहनों की शादी कराएंगे, बाकी रकम से अपनी छोटी दुकानों को और बेहतर बनाएंगे. इससे वह बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकेंगे."

यह भी पढ़ें: Sanjauli Masjid साज़िश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, क्या अब भी हटेगी इबादतगाह?