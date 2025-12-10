Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3036171
Zee SalaamIndian Muslim

तीन पीढ़ियों से गरीबी में जी रहे साजिद और सतीश की अचानक बदली किस्मत; हीरे की खुदाई में बना रिकॉर्ड!

Rags to Riches Journey in MP: पन्ना के दो दोस्तों की मेहनत और किस्मत से रातों रात उनकी जिंदगी बदल दी. आर्थिक संकट से जूझ रहे सतीश और साजिद को 15.34 कैरेट का हीरा मिला, जिसकी कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा है. दोनों अब सबसे पहले अपनी बहनों की शादी कराएंगे और फिर व्यापार मजबूत करेंगे. साजिद और सतीश की कहानी चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 10, 2025, 04:14 PM IST

Trending Photos

खुदाई में मिले हीरे ने बदली साजिद-सतीश की किस्मत
खुदाई में मिले हीरे ने बदली साजिद-सतीश की किस्मत

Panna News Today: कभी-कभी किस्मत ऐसी करवट लेती है कि सपने भी सच लगने लगते हैं. मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दो दोस्तों की जिंदगी भी अचानक ऐसे ही बदल गई. अपनी बहनों की शादी के लिए पैसे जुटाने की चिंता में डूबे दो नौजवान दोस्तों की किस्मत खदान की मिट्टी में चमक उठी. रातों रात ही उनके किस्मत बदल गई और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. 

दरअसल, रानीगंज के 24 वर्षीय सतीश खटीक और 23 वर्षीय साजिद मोहम्मद ने महज 20 दिन पहले कृष्णा कल्याणपुर क्षेत्र में एक छोटी खदान लीज पर ली थी. उम्मीद बस इतनी थी कि शायद किस्मत साथ दे जाए. यही उम्मीद उन्हें उस जगह ले आई, जहां कई खनिक पूरी उम्र दुर्लभ हीरे की तलाश में बीता देते हैं. लेकिन इन दोनों के हाथ लग गया एक बेहद चमकदार 15.34 कैरेट का जेम-क्वालिटी हीरा.

दोनों लड़कों ने मंगलवार (9 दिसंबर) को इस कीमती हीरे को पन्ना डायमंड ऑफिस में जमा कराया. डायमंड ऑफिसर रवि पटेल के मुताबिक, इस हीरे की कीमत 50 लाख रुपये से ज्यादा आंकी जा रही है. उन्होंने बताया, "सतीश और साजिद ने 20 दिन पहले ही यह खदान शुरू की थी और अब इन्हें इतना बड़ा हीरा मिल गया जिसे नीलामी में रखा जाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

सतीश एक छोटी सी मांस की दुकान चलाते हैं, जबकि साजिद फलों की रेहड़ी लगाते हैं. आर्थिक तंगी से जूझते परिवारों की जिम्मेदारी ने उन्हें खनन की राह अपनाने पर मजबूर किया था. साजिद के पिता और दादा भी सालों तक किस्मत आजमाते रहे, लेकिन उन्हें इतना बड़ा कीमती पत्थर कभी नहीं मिला.

द ट्रिब्यून में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, डायमंड ऑफिसर रवि पटेल के मुताबिक, पोते ने सिर्फ 20 दिनों में इतिहास रच दिया. वहीं, दोनों दोस्तों ने फैसला किया है कि हीरे से मिलने वाले पैसे को बराबर बांटेंगें. उनके मुताबिक, "सबसे पहले हम अपनी बहनों की शादी कराएंगे, बाकी रकम से अपनी छोटी दुकानों को और बेहतर बनाएंगे. इससे वह बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकेंगे."

यह भी पढ़ें: Sanjauli Masjid साज़िश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, क्या अब भी हटेगी इबादतगाह?

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

mp newsPanna newsmuslim news

Trending news

madarsa education in india
मुंशी प्रेम चंद से लेकर राम मनोहर लोहिया तक ने मदरसे से की थी पढ़ाई; कोई नहीं बने...'
Himachal Pradesh News
Sanjauli Masjid साजिश! दस्तावेजों ने खोली हिंदू संगठनों की पोल, 1915 से है रिकॉर्ड!
Humayun Kabir on West Bengal Election
'हम बनेंगे पश्चिम बंगाल के किंगमेकर...', मुस्लिम नेता के ऐलान से ममता की बढ़ी टेंशन
delhi riots 2020
दिल्ली दंगे 2020: पांच साल में नहीं मिले सबूत तो कोर्ट ने फारूक और शादाब को किया बरी
Odisha news
Odisha: महिला की सिर कटी लाश मिलने से भड़का तनाव, प्रशासन ने बुलाई शांति बैठक
Singrauli news
प्यार के जाल में फंसाकर मुस्लिम महिला से अविनाश ने की 2 करोड़ की ठगी, CM योगी से...'
Rameshwar Sharma on Babri Masjid
बाबरी मस्जिद की नींव... मुसलमानों की कब्र..., MP के BJP विधायक ने उगला जहर
US Pakistan Relations
पाकिस्तान के F-16 होंगे और पावरफुल, ट्रंप प्रशासन ने भेजा अपग्रेड पैकेज का प्रस्ताव
President Droupadi Murmu Awards
UP के इम्तियाज और दिलशाद ने चमकाया देश का नाम, राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित
Ajmer Dargah News
अजमेर दरगाह के खादिमों को मिली राहत, दिल्ली HC ने नाज़िम के नोटिस पर लगाई रोक