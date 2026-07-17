/कलमा होमवर्क विवाद सुलझा, पैरेंट ने माफी स्वीकार कर शिकायत वापस लेने की गुजारिश की

Hyderabad News: हैदराबाद के सईदबाद इलाके में मौजूद सक्सेस स्कूल में एक मुस्लिम महिला टीचर ने क्लास-2 के स्टूडेंट्स को कलमा पढ़ने और मजहबी होमवर्क देने के मामले में बवाल बढ़ने के बाद स्कूल के इंतजामिया ने संबंधित टीचर को टरमिनेट कर दिया. वहीं, अब इस मामले में बड़ा मोर देखने को मिल रहा है. मजहबी होमवर्क देने के खिलाफ शिकायत करने वाले वाले पिता ने स्कूल की माफी को स्वीकार कर लिया है. साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए शिकायत को वापस लेने का फैसला किया है.