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कलमा होमवर्क विवाद सुलझा, पैरेंट ने माफी स्वीकार कर शिकायत वापस लेने की गुजारिश की

Hyderabad News: हैदराबाद के सक्सेस स्कूल में बच्चों को कलमा और सूरह फातिहा याद करने का होमवर्क दिए जाने पर विवाद खड़ा हो गया. मामले के बाद स्कूल ने संबंधित टीचर को बर्खास्त कर दिया. शिकायत करने वाले पिता ने स्कूल और टीचर की माफी स्वीकार करते हुए शिकायत वापस लेने का फैसला किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:05 PM IST
कलमा होमवर्क विवाद सुलझा, पैरेंट ने माफी स्वीकार कर शिकायत वापस लेने की गुजारिश की
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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