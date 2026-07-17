/कलमा होमवर्क विवाद सुलझा, पैरेंट ने माफी स्वीकार कर शिकायत वापस लेने की गुजारिश की

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Hyderabad News: हैदराबाद के सईदबाद इलाके में मौजूद सक्सेस स्कूल में एक मुस्लिम महिला टीचर ने क्लास-2 के स्टूडेंट्स को कलमा पढ़ने और मजहबी होमवर्क देने के मामले में बवाल बढ़ने के बाद स्कूल के इंतजामिया ने संबंधित टीचर को टरमिनेट कर दिया. वहीं, अब इस मामले में बड़ा मोर देखने को मिल रहा है. मजहबी होमवर्क देने के खिलाफ शिकायत करने वाले वाले पिता ने स्कूल की माफी को स्वीकार कर लिया है. साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए शिकायत को वापस लेने का फैसला किया है.
यह विवाद बीते बुधवार को तब शुरु हुआ, सक्सेस स्कूल के क्लास दो स्टूडेंट के माँ-बाप ने इल्जाम लिया कि उनके बच्चों को मजहबी होमवर्क दिए गए, जिसमें कलमा और सूरह फातिहा याद करने के लिए बोला गया था. इस मामले में BJP से जुड़े नेताओं और हिंदूवादी तंजीम के नेताओं ने एहतेजाज किया. एहतेजाज कर रहे लोगों में कई को पुलिस ने हिरासत में लिया. वहीं, आज शुक्रवार (17 जुलाई) को एहतेजाज के डर से संबंधित सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती दिख रही है.
शिकायत को वापस लेने वाले पिता ने सक्सेस स्कूल प्रिंसिपल को पत्र लिखा, "हम 15 जुलाई 2026 को स्कूल में टीचर के जरिए डायरी में दिए गए होमवर्क से जुड़े मामले को सुलझा रहे हैं. हमने टीचर की माफ़ी स्वीकार कर ली है और भविष्य में यह गलती नहीं दोहराई जाएगी. हम मैनेजमेंट और टीचरों से पूरे सहयोग की उम्मीद करते हैं और ऑफिसर्स से शिकायत वापस लेने की गुजारिश करते हैं."
इस मामले को लेकर BJP विधायक टी. राजा ने कहा था, "खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले अब चुप क्यों हैं? अगर आज ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया, तो कल ये पूरे तेलंगाना में फैल जाएंगी. BJP कभी भी हिंदू आस्था, परंपराओं और संस्कृति को कुचले जाने की इजाजत नहीं देगी." गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने भी इस घटना की कड़ी तनकीद की और कहा कि यह घटना AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हुई है.