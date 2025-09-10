Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2916091
Zee SalaamIndian Muslim

Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर

Paris Pig Head Found: फ्रांस की राजधानी पेरिस से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां कुछ नफरत पसंद लोगों ने मस्जिदों के सामने सूअर के कटे सिर डाल दिए. इनमें से कई सिरों पर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का नाम लिखा था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 10, 2025, 11:45 AM IST

Trending Photos

Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर

Paris Pig Head Found: फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार (9 सितंबर 2025) को कम से कम 9 मस्जिदों के बाहर सूअर के कटे सिर पाए गए. इनमें से पांच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का नाम लिखा हुआ था.

पैरिस में मस्जिदों के बाहर सुअर के सिर का क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों ने जानकारी दी कि पेरिस और उससे जुड़े कई इलकों की मस्जिदों के बाहर सुअर के सिर मिले हैं. अभी तक यह नहीं पता लग पाया है कि इन घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है. अधिकारियों नें फ्रांस के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल समय में सरकार उनके साथ खड़ी है. फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, जो 60 लाख से ज्यादा है. इस्लाम में सूअर को नापाक माना जाता है, यहां तक की इसकी मीट खाना तक हराम है.

मामले की जांच पेरिस पुलिस की एक खास यूनिट कर रही है. जांच धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और भेदभाव से जुड़ी घृणा भड़काने की आशंका में की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

फ्रांस के गृह मंत्री ने क्या कहा?

फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेटाइयो ने कहा, "मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम साथी शांति से अपने धर्म का पालन कर सकें. मैं समझता हूं कि वे इस घटना से आहत हुए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रांस इस समय माली और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है. 

पेरिस के ग्रांड मस्जिद ने जारी किया बयान

पेरिस की ग्रांड मस्जिद ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की, बयान में कहा गया, "ये समन्वित घटनाएं इस्लाम विरोधी नफरत के नए और दुखद स्तर को दिखाती हैं. इनका मकसद इस देश को बांटना है. नफरत के सामने फ्रांस के मुस्लिम नागरिक अपने देश की एकता के लिए काम करते रहेंगे."

फ्रांस में बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं

फ्रांस की मानवाधिकार आयोग की 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में नस्लभेद बढ़ रहा है. जनवरी से मार्च 2025 के बीच आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों में 79 इस्लाम विरोधी घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 की इसी टेन्योर के मुकाबले 72% ज्यादा हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

ParisParis Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
अब्दुल्ला रेजीडेंसी पर चला बुलडोजर; BJP मंत्री ने लगाया था धार्मिक भेदभाव का आरोप
Paris
Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर
Punjab Flood news
जमात ए इस्लामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, मदद करने का दिया आश्वासन
Malegaon blast case
Malegaon बम ब्लास्ट मामला, पीड़ित परिवार पहुंचा HC; लगाए गंभीर आरोप
maulana rashidi
UP News: डिंपल यादव पर कमेंट करने वाले मौलाना की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट का बड़ा आदेश
Israel
Israel: लोगों की थी कतर हमले पर नजर, उधर IDF गाजा में कर रही थी बड़ा कांड
iran news
Iran और IAEA के बीच परमाणु प्रोग्राम पर हुई बड़ी डील,जंग के दौरान रिश्ते हुए थे खराब
Hamas
Gaza: दो साल की जंग, इज़रायल ने हिट लिस्ट से ऐसे मिटाए 12 बड़े नाम
Doha
Doha में हमास के अधिकारियों पर हमला, क्या बोला संगठन? अमेरिका ने किया बड़ा दावा
war on gaza
ग्लोबल फ्लोटिला पर इजरायल का दूसरा बड़ा हमला? गज़ा तक मदद पहुंचाना चाहता है यह समूह
;