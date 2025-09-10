Paris में मुसलमानों के खिलाफ नफरती काम; मस्जिदों के सामने डाले सूअर के कटे सिर

Paris Pig Head Found: फ्रांस की राजधानी पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में मंगलवार (9 सितंबर 2025) को कम से कम 9 मस्जिदों के बाहर सूअर के कटे सिर पाए गए. इनमें से पांच पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का नाम लिखा हुआ था.

पैरिस में मस्जिदों के बाहर सुअर के सिर का क्या है पूरा मामला?

अधिकारियों ने जानकारी दी कि पेरिस और उससे जुड़े कई इलकों की मस्जिदों के बाहर सुअर के सिर मिले हैं. अभी तक यह नहीं पता लग पाया है कि इन घटनाओं के पीछे कौन हो सकता है. अधिकारियों नें फ्रांस के मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया है कि इस मुश्किल समय में सरकार उनके साथ खड़ी है. फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, जो 60 लाख से ज्यादा है. इस्लाम में सूअर को नापाक माना जाता है, यहां तक की इसकी मीट खाना तक हराम है.

मामले की जांच पेरिस पुलिस की एक खास यूनिट कर रही है. जांच धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और भेदभाव से जुड़ी घृणा भड़काने की आशंका में की जा रही है.

फ्रांस के गृह मंत्री ने क्या कहा?

फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रेटाइयो ने कहा, "मैं चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम साथी शांति से अपने धर्म का पालन कर सकें. मैं समझता हूं कि वे इस घटना से आहत हुए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि विदेशी ताकतों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्रांस इस समय माली और राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है.

पेरिस के ग्रांड मस्जिद ने जारी किया बयान

पेरिस की ग्रांड मस्जिद ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की, बयान में कहा गया, "ये समन्वित घटनाएं इस्लाम विरोधी नफरत के नए और दुखद स्तर को दिखाती हैं. इनका मकसद इस देश को बांटना है. नफरत के सामने फ्रांस के मुस्लिम नागरिक अपने देश की एकता के लिए काम करते रहेंगे."

फ्रांस में बढ़ रही हैं ऐसी घटनाएं

फ्रांस की मानवाधिकार आयोग की 2024 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में नस्लभेद बढ़ रहा है. जनवरी से मार्च 2025 के बीच आंतरिक मंत्रालय के आंकड़ों में 79 इस्लाम विरोधी घटनाएं दर्ज की गईं, जो 2024 की इसी टेन्योर के मुकाबले 72% ज्यादा हैं.