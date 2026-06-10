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"बाबरी दोहराने की तैयारी", पासी किला यात्रा पर भड़के ओवैसी नेता; जानें पूरा मामला

Lucknow Kasmandi Dispute: लखनऊ के कसमंडी इलाके में “पासी किला बनाम मस्जिद” विवाद को लेकर पासी समाज ने 31 जिलों की यात्रा शुरू की है. लाखन आर्मी प्रमुख सूरज पासी इस यात्रा के जरिए कंसा किले और कथित शिव मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 10, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:11 AM IST
"बाबरी दोहराने की तैयारी", पासी किला यात्रा पर भड़के ओवैसी नेता; जानें पूरा मामला

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मौजूदा वक्त में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं. 

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