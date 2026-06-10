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Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कसमंडी इलाके में मौजूद कथित “पासी किला मस्जिद” विवाद को लेकर पासी समाज ने 31 जिलों की यात्रा शुरू कर दी है. इस यात्रा का नेतृत्व लाखन आर्मी के प्रमुख सूरज पासी कर रहे हैं. यात्रा के जरिए पासी समाज लोगों को जोड़ने और कसमंडी स्थित कंसा किले में बनी कथित मस्जिद और शिव मंदिर के मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है. यात्रा की शुरुआत होते ही मुस्लिम धर्मगुरुओं और AIMIM ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई मौलानाओं ने इस यात्रा की तुलना बाबरी मस्जिद आंदोलन के दौरान निकाली गई रथ यात्रा से की है.
मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद के खिलाफ जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी ने यात्रा निकाली थी, उसी तरह अब पासी समाज को उकसाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कसमंडी की मस्जिद को लेकर माहौल बनाया जा रहा है, जिससे समाज में तनाव बढ़ सकता है. उनके मुताबिक, बाबरी मस्जिद आंदोलन के बाद देश ने जो हालात देखे थे, वैसी स्थिति दोबारा पैदा करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
AIMIM नेता ने बोला हमला
वहीं AIMIM के सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है और अब पासी किला को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है. उनका आरोप है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़ा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है. दूसरी तरफ यात्रा निकाल रहे पासी समाज के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं. उनका कहना है कि कसमंडी का कंसा किला और वहां मौजूद शिव मंदिर उनके इतिहास और आस्था का हिस्सा है. यात्रा के दौरान लोगों से आंदोलन से जुड़ने और अपनी विरासत वापस पाने की अपील की जा रही है.
बाबरी मस्जिद विवाद
गौरतलब है कि भारत के सबसे चर्चित धार्मिक और राजनीतिक विवादों में से एक अयोध्या में बाबरी मस्जिद और भगवान राम के जन्मस्थान से जुड़ा था. हिंदू पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाई गई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे ऐतिहासिक मस्जिद मानता था. 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दी गई, जिसके बाद देशभर में दंगे हुए. मामला कई सालों तक अदालत में चला. साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर निर्माण के लिए देने और मुस्लिम पक्ष को अलग जमीन देने का फैसला सुनाया. इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू हुआ.