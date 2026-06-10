AIMIM नेता ने बोला हमला

वहीं AIMIM के सेंट्रल अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी ने भी इस यात्रा पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि अयोध्या का मामला अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ है और अब पासी किला को लेकर नया विवाद खड़ा किया जा रहा है. उनका आरोप है कि 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाज में ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है. उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद खड़ा कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हो रही है. दूसरी तरफ यात्रा निकाल रहे पासी समाज के लोग इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं. उनका कहना है कि कसमंडी का कंसा किला और वहां मौजूद शिव मंदिर उनके इतिहास और आस्था का हिस्सा है. यात्रा के दौरान लोगों से आंदोलन से जुड़ने और अपनी विरासत वापस पाने की अपील की जा रही है.