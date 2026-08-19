'आंदोलन में सिपाही मत बनिए', पसमांदा नेता वसीम राईन का स्टूडेंट्स को बड़ा संदेश

राज्य चुनें
Uttar Pradesh News: ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने छात्र आंदोलन को लेकर नौजवानों को आंदोलन में सिपाही न बनने की नसीहत देते हुए कहा कि इसमें फायदा ''जिल-ए-इलाही'' को ही होता है. विपक्ष स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा कि इस्लाम, मोहम्मद साहब और कुरान देश के प्रति वफादारी सिखाता है. मुल्क के प्रधानमंत्री की बात मानें. वरना आप इस्लाम और देश विरोधी हैं. वसीम राईन ने नौजवानों से साफ कहा कि आंदोलन में सिपाही मत बनिए, पढ़ाई, रोजगार और कारोबार पर ध्यान दीजिए. वहीं उनके इस बयान ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी है.
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व कुलपति और एमएलसी प्रोफेसर तारिक मंसूर को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की नई केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर वसीम राईन ने जहां उनका स्वागत किया, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जमकर सराहना की. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि आजादी के बाद नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लाल किले से लेकर पार्टी मंचों तक पसमांदा मुसलमानों के विकास और अधिकारों की खुलकर वकालत की है.
वसीम राईन ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया कि पिछली सरकारों में मुस्लिम समाज के केवल चुनिंदा वर्गों को फायदा पहुंचाया गया. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में पसमांदा मुसलमानों की स्थिति सबसे ज्यादा बदहाल रही. उनका कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के आवास योजना समेत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पसमांदा समाज को सीधे मिल रहा है. वहीं जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन को लेकर वसीम राईन ने युवाओं को खास संदेश दिया. उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि किसी भी जंग या आंदोलन में सिपाही ही शहीद होता है, जबकि उसका सीधा फायदा ''जिल-ए-इलाही'' को मिलता है.
उन्होंने अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि आम प्रदर्शनकारी हाशिए पर चले जाते हैं और "मलाई" दूसरे लोग खा जाते हैं. वसीम राईन ने छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर अपना भविष्य बर्बाद न करें, बल्कि पढ़ाई-लिखाई, कारोबार और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें. वसीम राईन ने कहा कि इस्लाम, मोहम्मद साहब और कुरान मुल्क और उसके नेतृत्व के प्रति वफादारी सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि उस देश का प्रधानमंत्री जो कहता है, उसकी बात को मानें. वरना आप इस्लाम और देश विरोधी हैं. वसीम राईन के मुताबिक, जब देश का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहा है, तब युवाओं को नकारात्मक आंदोलनों के बजाय देश की प्रगति के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी तरह के बहकावे में आने से बचना चाहिए.