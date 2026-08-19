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'आंदोलन में सिपाही मत बनिए', पसमांदा नेता वसीम राईन का स्टूडेंट्स को बड़ा संदेश

Uttar Pradesh News: वसीम राईन ने छात्रों और नौजवानों से आंदोलनों से दूर रहकर पढ़ाई, रोजगार और कारोबार पर ध्यान देने की अपील की. उन्होंने विपक्ष पर छात्रों के इस्तेमाल का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री की नीतियों की सराहना की. पसमांदा मुसलमानों के विकास के लिए सरकार की योजनाओं को भी उन्होंने फायदेमंद बताया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 19, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:13 PM IST
'आंदोलन में सिपाही मत बनिए', पसमांदा नेता वसीम राईन का स्टूडेंट्स को बड़ा संदेश

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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