'आंदोलन में सिपाही मत बनिए', पसमांदा नेता वसीम राईन का स्टूडेंट्स को बड़ा संदेश

उन्होंने अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक हुए आंदोलनों का जिक्र करते हुए दावा किया कि आम प्रदर्शनकारी हाशिए पर चले जाते हैं और "मलाई" दूसरे लोग खा जाते हैं. वसीम राईन ने छात्रों और युवाओं से अपील की कि वे किसी के बहकावे में आकर सड़कों पर अपना भविष्य बर्बाद न करें, बल्कि पढ़ाई-लिखाई, कारोबार और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करें. वसीम राईन ने कहा कि इस्लाम, मोहम्मद साहब और कुरान मुल्क और उसके नेतृत्व के प्रति वफादारी सिखाते हैं. उन्होंने कहा कि उस देश का प्रधानमंत्री जो कहता है, उसकी बात को मानें. वरना आप इस्लाम और देश विरोधी हैं. वसीम राईन के मुताबिक, जब देश का नेतृत्व वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहा है, तब युवाओं को नकारात्मक आंदोलनों के बजाय देश की प्रगति के साथ खड़ा होना चाहिए और किसी भी तरह के बहकावे में आने से बचना चाहिए.