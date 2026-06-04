Delhi Blast Case में 10 आरोपियों पर शिकंजा, NIA कोर्ट ने आरोपियों की हिरासत बढ़ाई

Delhi Blast Case: दिल्ली धमाका मामले के आरोपी डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुज़म्मिल मुश्ताक भट और अन्य को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. NIA ने पिछले महीने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत ने आरोपियों की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है. NIA ने पिछले महीने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. एजेंसी का दावा है कि जांच के दौरान कई अहम सबूत और डिजिटल दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई गई हैं. NIA का कहना है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और खुलासे हो सकते हैं.

पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष NIA अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अदालत परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके. पेशी के दौरान आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया. फिलहाल अदालत ने सभी आरोपियों को 6 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

#WATCH | Delhi blast case accused, Dr Shaheen Saeed, Dr. Muzamil Mushtaq Bhat and others produced before Patiala House Court. The NIA filed a chargesheet against 10 accused persons last month. pic.twitter.com/JtviaNAKND Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) June 4, 2026

10 नवंबर की शाम में ब्लास्ट से दहल गया था दिल्ली

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर 2025 की शाम हुए भीषण धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था. लाल किला के पास मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के बाहर एक कार में हुए इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे. घायलों का इलाज लोक नायक अस्पताल समेत कई अस्पतालों में किया गया, जिनमें से अधिकांश को बाद में छुट्टी दे दी गई थी. इस धमाके के बाद दिल्ली में दहशत का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर थी.

अब तक कई लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस और NIA की शुरुआती जांच में सामने आया कि कार में अमोनियम नाइट्रेट जैसे खतरनाक विस्फोटक भरे गए थे. जांच एजेंसियों ने साफ कर दिया कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित आतंकी हमला था. जांच में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक कथित ‘व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल’ का नाम सामने आया है, जो पढ़े-लिखे और पेशेवर लोगों के जरिए आतंकी नेटवर्क चलाने का आरोप झेल रहा है. अब तक इस मामले में कई संदिग्धों और आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुज़म्मिल मुश्ताक भट समेत अन्य आरोपी शामिल हैं.