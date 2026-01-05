Delhi Blast: यासिर अहमद की बढ़ी मुश्किलें, NIA की मांग पर कोर्ट ने रिमांड की समय सीमा बढ़ाई

Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimDelhi Blast: यासिर अहमद की बढ़ी मुश्किलें, NIA की मांग पर कोर्ट ने रिमांड की समय सीमा बढ़ाई

Delhi Blast Case: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट के मामले में आरोपी यासिर अहमद डार NIA की रिमांड में थे. रिमांड की समय सीमा खत्म होने के बाद NIA ने कोर्ट से और समय की मांग की ताकि मामले में विस्तृत पूछताछ की जा सके. कोर्ट ने NIA की मांग को स्वीकार करते हुए हिरासत की समय सीमा बढ़ा दी. अब आरोपी यासिर अहमद 16 जनवरी तक NIA की रिमांड में रहेंगे. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.  

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 05, 2026, 05:50 PM IST

Delhi Blast Case: दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार ब्लास्ट के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी यासिर अहमद डार की रिमांड की समय सीमा बढ़ा दी है. कोर्ट ने सोमवार को आरोपी की हिरासत बढ़ाते हुए 16 जनवरी तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की हिरासत में भेजने के आदेश दिए.

आरोपी यासिर अहमद डार की NIA हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार (5 जनवरी) को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया. इस दौरान NIA ने रिमांड बढ़ाने की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 16 जनवरी तक NIA की रिमांड में भेजने का निर्देश दिया, ताकि एजेंसी उससे विस्तृत पूछताछ कर सके.

NIA का कहना है कि हिरासत बढ़ाने का उद्देश्य आरोपी से विस्तृत पूछताछ करना और विस्फोट के पीछे के नेटवर्क को उजागर करना है. NIA जांच में यह पता लगा रही है कि किस तरह से विस्फोट की योजना बनाई गई, सहयोगी कौन थे और हथियार और विस्फोटक सामग्री कैसे जुटाई गई.

इस मामले में NIA की जांच के मुताबिक उमर-उन-नबी 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटक से भरी कार चला रहा था. वह इस आतंकवादी हमले का षड्यंत्रकारी था. इस विस्फोट में 15 लोगों की जान चली गई थी. इस मामले में अब तक डॉ. मुजम्मिल गनई, डॉ. अदील राथेर, डॉ. शाहीन सईद समेत नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

यह धमाका एक हुंडई आई 20 कार में हुआ था, जिसमें आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी ड्राइविंग सीट पर था. विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक लोग घायल हो गए थे. NIA की जांच से यह मामला एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़ा लग रहा है, जिसमें फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े कई डॉक्टर शामिल हैं.

जांच एजेंसी का मानना है कि यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से लिंक है. अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें डॉ. मुजम्मिल शकील गनी, डॉ. शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान और अन्य शामिल हैं.

केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर NIA पूरी साजिश का पता लगाने में जुटी है. जांच में विदेशी हैंडलरों के लिंक भी सामने आ रहे हैं. यह गिरफ्तारी मामले में बड़ा कदम मानी जा रही है और आगे और खुलासे होने की उम्मीद है. इस हमले ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Delhi Blast: यासिर अहमद की बढ़ी मुश्किलें, NIA की मांग पर कोर्ट ने रिमांड की समय सीम
