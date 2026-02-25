दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में तुफैल और ज़मीर की 15 दिन की कस्टडी, NIA करेगी पूछताछ

Advertisement
Delhi Car Blast Case: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में दो आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिनों के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की कस्टडी में भेज दिया. इन 15 दिनों में NIA दोनों आरोपियों से खास जानकारी और आतंकी गतिविधियों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाएगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 25, 2026, 06:06 PM IST

Delhi Car Blast Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी) को दिल्ली कार ब्लास्ट केस के दो आरोपियों तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर को 10 दिन के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की कस्टडी में भेज दिया. जांच एजेंसी के मुताबिक तुफैल अहमद भट और जमीर अहमद अहंगर पर आरोप है कि वे हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रहे थे. जमीर अहमद अहंगर को उमर उन नबी, मुफ्ती इरफान अहमद और डॉ. अदील अहमद राथर ने एक राइफल, एक पिस्टल और जिंदा गोला-बारूद दिया था. 

आरोप है कि ये दोनों आरोपी आतंकी संगठन अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे. NIA ने दोनों आरोपियों से और खास जानकारी निकालने और आतंकी गतिविधियों के पीछे की बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए 10 दिन की कस्टडी मांगी थी, जिसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 दिन के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया है. 

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लाई थी, उनकी कस्टडी NIA को सौंप दी गई है. स्पेशल NIA जज (प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज) पीतांबर दत्त ने बंद कमरे में पूछताछ के बाद आरोपियों को 10 दिन की कस्टडी दी.
NIA के मुताबिक, 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम ब्लास्ट की प्लानिंग उमर-उन-नबी ने की थी, जो हमले के समय विस्फोटक से लदी गाड़ी चला रहा था. इस ब्लास्ट में 15 लोगों की जान चली गई और दो दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. उमर-उन-नबी की इसी ब्लास्ट में मौत हो गई, और फोरेंसिक जांच में उसकी पहचान कन्फर्म हो गई.

इससे पहले 13 फरवरी को, पटियाला हाउस कोर्ट में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने नवंबर 2025 के दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच पूरी करने के लिए जांच का समय और 45 दिन बढ़ा दिया था. NIA ने जांच पूरी करने के लिए 90 दिन का एक्सटेंशन मांगा था. इस बीच NIA कोर्ट ने 7 आरोपियों की ज्यूडिशियल कस्टडी 13 मार्च तक बढ़ा दी है. 

गौरतलब है कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पीतांबर दत्त ने दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच पूरी करने के लिए NIA को और 45 दिन का समय दिया। सुनवाई बंद कोर्ट रूम में हुई. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) माधव खुराना NIA की ओर से पेश हुए और कहा कि एजेंसी को मामले में सामने आए नए सबूतों को देखते हुए जांच पूरी करने के लिए और समय चाहिए। उन्होंने जांच का समय बढ़ाने के लिए और 90 दिन मांगे. दूसरी ओर वकील एम एस खान और वकील राहुल साहनी, आरोपी डॉ. शाहीन सईद, उनके पति डॉ. मुजम्मिल शकील की ओर से पेश हुए और समय बढ़ाने की मांग का विरोध किया.

उन्होंने तर्क दिया कि समय बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच तय 90 दिन के समय में पूरी हो गई थी. NIA ने सबसे पहले आमिर राशिद मीर को 16 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया था. इसके बाद, दूसरे आरोपियों, यानी जसीर बिलाल वानी, मुफ्ती इरफान अहमद, डॉ. मुजम्मिल शकील, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और सोएब को अलग-अलग तारीखों पर गिरफ्तार किया गया. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

