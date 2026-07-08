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पटना फायरिंग केस में खान सर की किस्मत का फैसला 10 जुलाई को, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

Patna Court on Khan Sir Bail Case: पटना के खान ग्लोबल स्टडीज फायरिंग मामले में फैसल खान उर्फ खान सर को फिलहाल अदालत से राहत मिली हुई है. बुधवार को एंटिसिपेटरी बेल पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया. अब 10 जुलाई को अदालत अपना आखिरी फैसला सुनाएगी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 08, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:03 PM IST
पटना फायरिंग केस में खान सर की किस्मत का फैसला 10 जुलाई को, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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