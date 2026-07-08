/पटना फायरिंग केस में खान सर की किस्मत का फैसला 10 जुलाई को, अदालत ने आदेश रखा सुरक्षित

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Bihar News Today: पटना के मशहूर टीचर फैसल खान उर्फ खान सर को बुधवार (8 जुलाई) अदालत से बड़ी राहत मिली है. खान सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, उन्हें अभी तक अदालत से मोहलत मिली है. अब सबकी निगाहें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत यह तय करेगी कि उनकी एंटिसिपेटरी बेल बरकरार रहेगी या नहीं. बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर अपना फैसला महफूज रख लिया.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला पिछले महीने 2 जून की रात का है. रात करीब 10 बजे पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में कुछ लोगों के पहुंचने के बाद हंगामा हो गया. इस दौरान वहां तैनात एक गार्ड की पिटाई की गई और संस्थान में तोड़फोड़ भी हुई. इस घटना के बाद खान सर ने इल्जाम लगाया कि हमला पास में चल रहे ज्ञान बिंदू जीएस एकेडमी के डॉयरेक्टर रौशन आनंद सर के इशारे पर हुआ. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रौशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया.
हालांकि, मामला यहीं नहीं रुका. कुछ दिनों बाद खान कोचिंग संस्थान के परिसर का एक और वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोगों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है. पुलिस ने इस वीडियो की तफ्तीश की तो खान सर के दो बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया. इल्जाम है कि दोनों बॉडीगार्ड्स ने खान सर के कहने पर वहां फायरिंग की थी. इसी मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद खान सर ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में एंटिसिपेटरी बेल की दरख़्वास्त दाखिल की थी.
खान सरकार की बेल पर फैसला 10 जुलाई को
अदालत ने शुरुआती सुनवाई के दौरान खान सर को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. साथ ही पुलिस को यह भी हिदायत दी थी कि उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. फिलहाल यही राहत जारी है और अब इसी एंटिसिपेटरी बेल की दरख़्वास्त पर अदालत 10 जुलाई को अपना अहम फैसला सुनाएगी.
इससे पहले अदालत ने इस मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए मुल्तवी कर दी थी. खान ग्लोबल कोचिंग संस्थान के कानूनी सलाहकार रजत सिंह ने उस समय बताया था कि अदालत में तमाम अहम मुद्दों पर बहस हुई. इनमें सुरक्षा कर्मियों के हथियार के लाइसेंस का मामला भी शामिल रहा. वहीं, विपक्ष की ओर से दाखिल अर्जी के बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया गया.
"खान सर के बॉडीगार्ड का लाइसेंस दो महीने पहले हो गया था खत्म"
रजत सिंह के मुताबिक, अदालत ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज तलब किए थे, जिसके बाद अगली सुनवाई बुधवार को रखी गई. उन्होंने यह भी कहा था कि खान सर के एक बॉडीगार्ड के हथियार का लाइसेंस करीब दो महीने पहले खत्म हो गया था. हालांकि नियमों के मुताबिक, लाइसेंस की समयसीमा खत्म होने के बाद उसके रेनोवेशन के लिए छह महीने का वक्त मिलता है.
हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दलील दी थी कि छह महीने के भीतर लाइसेंस का रेनोवेशन कराया जा सकता है. उनका कहना था कि यह जमानती किस्म का मामला है और इससे खान सर की एंटिसिपेटरी बेल मिलने की प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट आने की इमकान नहीं है. अब इस पूरे मामले में अदालत का 10 जुलाई का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है.