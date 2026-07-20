/पटना हाईकोर्ट के साए में बसी मोहब्बत की दरगाह, जहां सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी पढ़ते हैं फातिहा!

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Bihar News Today: बिहार में पटना हाईकोर्ट के बिल्कुल पास कायम हजरत शाह जलाल शहीद की दरगाह सिर्फ एक मजहबी मुकाम नहीं है, बल्कि यह शहर की गंगा-जमुनी तहजीब, आपसी मोहब्बत, रवादारी और यकजहती की ऐसी पहचान है, जो बरसों से लोगों को एक-दूसरे के करीब लाती रही है. यह दरगाह उन जगहों में शामिल है, जहां मजहब से पहले इंसानियत और एक-दूसरे के लिए एहतिराम नजर आता है. यही वजह है कि यहां आने वाला हर शख्स अपने दिल में सुकून और अमन का एहसास लेकर लौटता है.
दसतियाब अदालती रिकॉर्ड में इस दरगाह का जिक्र वक्फ संपत्ति के तौर पर मिलता है. लंबे अरसे से यह मुकाम मजहबी और सामाजिक दोनों ही लिहाज से अहम माना जाता रहा है. दरगाह से सिर्फ अकीदतमंदों का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह इलाके की साझी विरासत का भी एक अहम हिस्सा है, जिसे मकामी लोग अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं.
दरगाह पर हर रोज अलग-अलग मजहबों के लोग पहुंचते हैं, जिनमें न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू, सिख, जैन और दूसरे मजहब लोग भी जियारत करने पहुंचते हैं. इस दौरान मजार पर कोई फातिहा पढ़ने आता है, तो कोई सिर्फ दुआ करने और दिल का सुकून तलाशने की नीयत से यहां हाजिरी देता है. यही वह मंजर है, जो बिहार की गंगा-जमुनी तहज़ीब और साझा संस्कृति की असली तस्वीर पेश करता है. यहां किसी की पहचान उसके मजहब से नहीं, बल्कि उसकी अकीदत और इंसानियत से होती है.
ऐसे दौर में, जब मुल्क के कई हिस्सों में नफरत और दूरियां बढ़ने की बातें सुनाई देती हैं, वहीं इस दरगाह का माहौल मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम देता नजर आता है. दरगाह के अहाते में बरसों से कई हिंदू दुकानदार भी अपनी रोजी-रोटी कमाते आ रहे हैं. यहां फूल, चादर और तबर्रुक की दुकानें चलाने वाले इन दुकानदारों की मौजूदगी इस बात की मिसाल है कि रोजगार और इंसानियत की डोर अक्सर मजहबी पहचान से कहीं ज्यादा मजबूत होती है. इन दुकानों पर आने वाले लोगों के लिए मजहब नहीं, बल्कि इंसानी रिश्ता अहमियत रखता है.
मकामी लोगों का कहना है कि इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी खूबसूरती आपसी एहतिराम और मेल-मोहब्बत है. एक तरफ अदालत की इमारत इंसाफ की निशानी बनकर खड़ी है, तो दूसरी तरफ दरगाह की रूहानियत लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करती है. आसपास की दुकानों की रौनक इस बात का एहसास कराती है कि यह इलाका सिर्फ आवाजाही की जगह नहीं, बल्कि साझी संस्कृति का जिंदा नमूना भी है. जिसके लिए हिंदूस्तान पुरी दुनिया में मशहूर है.