मशहूर टीचर "खान सर" के कोचिंग में हालिया दिनों हुई फायरिंग की घटना में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसी कड़ी में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब नेपाल के एक होटल में हुई एक नौजवान की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. इसी वजह से परिजनों और समर्थकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.