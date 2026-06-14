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खान सर कोचिंग हंगामे में आया था नाम, नेपाल में रहस्यमय हालात में मिली प्रिंस की लाश

Khan Sir Coaching Firing Accused News: बिहार के सहरसा के रहने वाले प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर के एक होटल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई. प्रिंस का नाम पहले खान सर कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में भी सामने आया था. परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:12 PM IST
खान सर कोचिंग हंगामे में आया था नाम, नेपाल में रहस्यमय हालात में मिली प्रिंस की लाश
Image Credit: प्रिंस यादव (PC-सोशल मीडिया)

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