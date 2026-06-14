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मशहूर टीचर "खान सर" के कोचिंग में हालिया दिनों हुई फायरिंग की घटना में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. इसी कड़ी में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब नेपाल के एक होटल में हुई एक नौजवान की रहस्यमय मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है. इसी वजह से परिजनों और समर्थकों के बीच बेचैनी बढ़ गई है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
सहरसा के रहने वाले और जाने-माने टीचर रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस कुमार यादव की नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. यह घटना 13 जून की देर रात की बताई जा रही है. घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू कर दी है.
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि प्रिंस कुमार यादव की मौत कैसे हुई. मौत की वजह सामने नहीं आने से तरह-तरह की चर्चाएं और अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं, परिवार के सदस्य और रौशन आनंद के समर्थक इसे सामान्य मौत मानने को तैयार नहीं हैं. उनका आरोप है कि प्रिंस कुमार यादव की हत्या की गई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
मिली जानकारी के मुताबिक, घटना के समय प्रिंस कुमार यादव के साथ मौजूद लोगों को नेपाल पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई?
प्रिंस कुमार यादव का नाम इससे पहले भी चर्चा में रह चुका है. वह पटना के चर्चित खान सर कोचिंग संस्थान पर हुए हमले के मामले में भी सुर्खियों में आए थे. सहरसा जिले के रहने वाले प्रिंस सामाजिक और सियासी सरगर्मियों में एक्टिव माने जाते थे. बताया जा रहा है कि वह जिला परिषद का चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे और क्षेत्र में अपनी सियासी पहचान बनाने में जुटे थे.
उनकी अचानक हुई मौत की खबर से परिवार, मित्रों और समर्थकों में शोक की लहर है. परिजनों ने मामले की गहराई से जांच कराने और सच्चाई सामने लाने की मांग की है. समर्थकों का भी कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि मौत के पीछे की असली वजह सामने आ सके.