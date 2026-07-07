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गंगा किनारे बसी इल्म की अनमोल दुनिया, जानिए क्यों खास है खुदा बख़्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी

Patna Khuda Bakhsh Oriental Public Library History: पटना में मौजूद 1891 में स्थापित खुदा बख़्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आज भी भारत की सबसे अहम सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में गिनी जाती है. यहां हजारों नायाब पांडुलिपियां सुरक्षित हैं. 1969 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था का दर्जा मिला और अब इन धरोहरों का डिजिटलीकरण भी किया जा रहा है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 07, 2026, 07:52 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:52 PM IST
गंगा किनारे बसी इल्म की अनमोल दुनिया, जानिए क्यों खास है खुदा बख़्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी
Image Credit: खुदा बख़्श लाइब्रेरी- पटना (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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