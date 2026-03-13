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Zee SalaamIndian Muslimपटना महावीर मंदिर ने पेश की भाईचारे की मिसाल, रोजेदारों के लिए किया इफ्तारी का खास आयोजन

पटना महावीर मंदिर ने पेश की भाईचारे की मिसाल, रोजेदारों के लिए किया इफ्तारी का खास आयोजन

Iftar Party in Patna: बिहार में रमजान के पाक महीने में हिंदू मुस्लिम एकता का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब पटना के फुलवारी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में रोजेदारों के लिए दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया. इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने शामिल होकर कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए खास दुआ की.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 13, 2026, 09:55 PM IST

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महावीर मंदिर में इफ्तार पार्टी का खास आयोजन
महावीर मंदिर में इफ्तार पार्टी का खास आयोजन

Bihar News Today: रमजान के पाक महीना अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है. इसी कड़ी में बिहार की राजधानी में पटना के फुलवारी शरीफ स्थित महावीर कैंसर संस्थान में रोजेदारों के लिए दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया. यह आयोजन पटना महावीर मंदिर के जरिये संचालित महावीर कैंसर संस्थान ने किया. इस मौके पर कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए खास दुआ भी की गई.

इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में पुरुष रोजेदारों के साथ महिला रोजेदारों ने भी हिस्सा लिया. इस कार्यक्रम में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए. अजान की आवाज के साथ और अल्लाह से दुआ करने के बाद सभी रोजेदारों ने सामूहिक रूप से इफ्तार कर अपना रोजा खोला. इस मौके पर अनिसुर रहमान ने कहा, "इस पाक महीने में हमने अल्लाह से कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए दुआ मांगी है. हमने यही दुआ की कि जितने भी मरीज महावीर कैंसर संस्थान में हैं, वे जल्द स्वस्थ हों. यही हमारी दुआ है."

कार्यक्रम के दौरान महावीर कैंसर संस्थान के निदेशक एलबी सिंह ने बताया कि इस आयोजन में हिंदू और मुस्लिम सभी धर्मों के लोग शामिल हुए. उन्होंने कहा, "इस साल भी हर साल की तरह दावत-ए-इफ्तार का आयोजन किया गया. रमजान एक पाक महीना है जो आपसी भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है. ऐसे आयोजन समाज में एकता और सद्भाव को मजबूत करने का काम करते हैं."

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इफ्तार में खजूर, फल, शरबत और अलग-अलग व्यंजनों की व्यवस्था की गई थी. लोगों ने एक-दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी और देश व प्रदेश में अमन-चैन और खुशहाली की दुआ की. बड़ी संख्या में रोजेदारों की मौजूदगी से पूरा माहौल धार्मिक और सौहार्दपूर्ण बना रहा.

इस भव्य आयोजन में कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए खास दुआ की गई और उनके जल्द से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की गई. कार्यक्रम के दौरान लोगों ने रमजान के इस पवित्र माह में एक-दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम का संदेश शेयर किया. सभी ने मिलकर अपने घरों, समाज और देश में खुशहाली और सौहार्द की दुआ की.

महावीर कैंसर संस्थान ने इस आयोजन के माध्यम से समाज में धर्म और जाति की परवाह किए बिना सभी के लिए एकता और प्रेम का संदेश दिया. इस तरह के इफ्तार आयोजन समाज में भाईचारे को मजबूत करने, एक-दूसरे के साथ सहयोग और प्रेम की भावना पैदा करने का काम करते हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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