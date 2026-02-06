पटना NEET छात्रा मौत केस में उबाल, पीड़िता के इन्साफ के लिए सड़कों पर उतरे मुस्लिम समाज के लोग

Patna NEET Student Death Case: बिहार की राजधानी पटना के शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की नीट छात्रा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. घटना के कई दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. पीड़ित परिवार के साथ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.

इसी क्रम में शुक्रवार (6 फरवरी) को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपराधियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर मौन जुलूस निकाला. यह जुलूस ईदगाह से शुरू हुआ और पंचमहल, कच्ची दरगाह होते हुए कारगिल चौक पर जाकर समाप्त हुआ. जुलूस में बड़ी संख्या में लोग पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग उठाई.

मौके पर मौजूद मोहम्मद रिजवान ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में कातिलों को बचाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं, बल्कि पूरे बिहार की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है. उनके मुताबिक आज हालात ऐसे हैं कि माता-पिता अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजने से डर रहे हैं.

'दोषियों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई'

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर इस मामले में शामिल अपराधियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा हो सकती हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए. जुलूस में शामिल लोगों ने सरकार के 'बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ' नारे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि एक तरफ बेटियों की सुरक्षा के नारे दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बचाया जा रहा है.

सरकार के जरिये गठित एसआईटी पर भी प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई और कहा कि अब तक टीम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. मौन जुलूस के समापन पर प्रदर्शनकारियों ने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.

मेडिकल रिपोर्ट से बढ़ा हंगामा

बता दें, पटना केशम्भू गर्ल्स हॉस्टल में 18 साल की मेडिकल छात्रा की मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन हिंसा से इनकार नहीं किए जाने के बाद पुलिस ने गुरुवार को बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, NEET की तैयारी कर रही छात्रा अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश हालत में मिली थी. उसे तुरंत इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले जाया गया. लड़की के पिता के बयान के आधार पर 9 जनवरी को मामला दर्ज किया गया.

हालत बिगड़ने पर उसे दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. जांच में अहम मोड़ तब आया जब 14 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली, जिसमें कहा गया कि यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. यह शुरुआती जांच से अलग था, क्योंकि अस्पताल में भर्ती के समय लड़की की जांच करने वाली महिला स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने रिकॉर्ड में बताया था कि उस वक्त यौन हिंसा या हमले के कोई निशान नहीं मिले थे.

पुलिस ने क्या कहा?

पटना ईस्ट सिटी एसपी परिचय कुमार ने कहा कि अभी तक यह साबित नहीं हुआ है कि गिरफ्तार बिल्डिंग मालिक ने कोई गलत काम किया है. उन्होंने बताया, "भर्ती के बाद लड़की की जांच करने वाली स्त्रीरोग विशेषज्ञ ने कहा था कि यौन हिंसा या हमले के कोई संकेत नहीं थे, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि यौन शोषण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता." हालांकि, अब पीड़ित परिवार के साथ कई छात्रों और उनके परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

