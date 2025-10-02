Advertisement
अतीक अहमद की बीवी की बेशकीमती जमीन पर चला PDA का हंटर, गरीबों के लिए बनेंगे 500 फ्लैट्स

PDA Action on Atiq Ahmed Wife Land: पूर्व सासंद अतीक अहमद की मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार उनसे जुड़ी संपत्तियों और  करीबीयों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है. वहीं, प्रयागराज में अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन की जब्त जमीन पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 500 से ज्यादा फ्लैट बनाने योजना है. पीडीए ने इस परियोजना का खाका तैयार कर लिया है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:53 PM IST

Prayagraj News Today: प्रयागराज में फरवरी 2023 उमेश पाल नाम के एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में अतीक अहमद और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 15 अप्रैल 2023 में लाइव कैमरे के सामने लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण मौर्य ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. 

उमेश पाल समेत कई मामलों में वांछित अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन फरार हैं. इस हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनकी बीवी से जुड़ी कथित अवैध संपत्तियों को सीज कर रही है. इसी क्रम में शाइस्ता परवीन से जब्त की गई एक बेशकीमती जमीन पर गरीबों के लिए 500 से ज्यादा फ्लैट बनाए जाएंगे.

प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) ने इस हाउसिंग स्कीम के लिए डीटेल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है. यह जमीन सिविल एयरपोर्ट के करीब मौजूद है. जिस पर कई साल पहले अतीक अहमद ने कब्जा कर लिया था और बाद में उन्होंने इसे अपनी बीवी शाइस्ता परवीन के नाम रजिस्टर्ड करा दिया था. उमेश पाल हत्याकांड के बाद नवंबर 2023 में पुलिस ने इस जमीन को गैंगस्टर एक्ट के तहत ज़ब्त कर लिया था. 

अब पीडीए ने प्रधानमंत्री आवास योजना (प्रधानमंत्री हाउसिंग स्कीम) के तहत इसी जमीन पर फ्लैट बनाने की योजना बनाई है. अधिकारियों के मुताबिक, यह जमीन फेहल गांव में स्थित है, जो एयरपोर्ट से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है. जमीन का क्षेत्रफल एक हेक्टेयर से ज्यादा है और इसकी मौजूदा बाजार कीमत करोड़ों रुपये आंकी जा रही है,

'इंकलाब' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, जिला प्रशासन की ओर से जमीन पीडीए को ट्रांसफर होते निर्माण काम शुरू हो जाएगा. इस योजना के तहत गरीब और बेघर परिवारों को आवास मुहैया कराया जाएगा. पीडीए अधिकारियों का कहना है कि नए फ्लैट लगभग दो साल में बनकर तैयार कर लिए जाएंगे.

इससे पहले भी पीडीए ने लूकरगंज में अतीक अहमद की जब्त की गई जमीन पर एक हाउसिंग स्कीम को कामयाबी के साथ पूरा किया था. अब प्रशासन का लक्ष्य है कि शाइस्ता परवीन की इस जमीन का इस्तेमाल गरीब तबके के लिए किया जाए. पीडीए के उपाध्यक्ष डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि एयरपोर्ट रोड के पास जब्त की गई यह जमीन जल्द ही जिला प्रशासन से पीडीए को मिल जाएगी. इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: राजकोट में अल-कायदा का प्रचार करने वाले तीन दोषी; कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

 

Zee Salaam Web Desk

UP News prayagraj news Atique Ahmed muslim news

