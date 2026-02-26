'युद्ध अपराधी से गले मिल रहे हैं, PM मोदी...' इजरायल दौरे को लेकर महबूबा का हमला

Advertisement
Mehbooba Mufti on PM Modi Israel Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इजरायल के दो दिवसीय दौरे पर हैं, लेकिन भारत में कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेता इस दौरे का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि PM मोदी एक वॉर क्रिमिनल से गले लग रहे हैं, जिसने गज़ा में हजारों फिलिस्तीनी नागरिकों का नरसंहार करवाया है. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और  PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी PM मोदी के इजरायल दौरे का विरोध किया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 26, 2026, 06:06 PM IST

Mehbooba Mufti on PM Modi Israel Visit: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर इजरायल गए हुए हैं. इजरायल में PM मोदी का पूरे जोश के साथ स्वागत किया गया. यहां दोनों देशों के बीच सुरक्षा, तकनीक और अन्य क्षेत्र को लेकर समझौते हो सकते हैं. लेकिन मोदी के इस दौरे का भारत में विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं. इस दौरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की निंदा करते हुए कांग्रेस पार्टी के पवन खेड़ा समेत कई नेताओं के बयान सामने आए हैं. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस दौरे को लेकर प्रतिक्रिया दी हैं. 

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने PM मोदी के इजरायल दौरे पर कहा, "यह देश की पॉलिसी के खिलाफ है. पूरा देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है. PM मोदी, जो 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, वहां गए और एक क्रिमिनल के गले लग रहे हैं. यह भारत के लिए अच्छा संकेत नहीं है."

महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इजरायल द्वारा गज़ा में किया गया नरसंहार याद रखा जाएगा. महबूबा मुफ्ति ने कहा "इस वक्त पूरी दुनिया नेतन्याहू के खिलाफ है और नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अरेस्ट वारंट जारी किया गया है, इसलिए वह बहुत से मुल्कों में जा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री ने इस समय इजराइल जाकर एक वॉर क्रिमिनल के गले लगे हैं. मुझे लगता है कि यह हमारे मुल्क हिदुस्तान और गांधी की देश के लिए अच्छी निशानी नहीं है." महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हो सकता है कि PM का दौरा खत्म होने के बाद US ईरान पर हमला कर दे, जियोनिज्म मुर्दाबाद.

