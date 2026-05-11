हिंदू बाहुल बिहार-गुजरात में शराब पर पाबंदी, तो मुस्लिम बाहुल जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं?

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के सुहाने मौसम में शराबबंदी और उर्दू भाषा को लेकर जारी घमासान की वजह से सियासी पारा चरम पर है. इसी मुद्दों को लेकर सोमवार (11 मई) को मुख्य विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की नेता इल्तिजा मुफ्ती ने राज्य के मुखिया पर जोरदार हमला बोला.

इल्तिजा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अब्दुल्ला के बयान लगातार बदल रहे हैं और उनकी नीतियां जम्मू-कश्मीर की पहचान और लोगों की भावनाओं के खिलाफ जा रही हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने कहा कि यह बेहद अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर यू-टर्न लेते हैं. उनके मुताबिक, उमर अब्दुल्ला सुबह एक बयान देते हैं और जब उस पर सवाल उठते हैं तो शाम तक दूसरा बयान सामने आ जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जम्मू-कश्मीर में ड्रग कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं.

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पीडीपी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री यह कहते हैं कि सरकार किसी को जबरदस्ती शराब या नशा नहीं देती, लेकिन दूसरी ओर नशा मुक्ति अभियान के नाम पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर सरकार यह मानती है कि किसी पर जबरदस्ती नहीं की गई, तो फिर नौजवानों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों हो रही है?

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इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस पूरे मुद्दे को मजहब से जोड़ दिया है. उनके मुताबिक, कोई भी मजहब शराब और नशे को बढ़ावा नहीं देता. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात और बिहार जैसे हिंदू बहुल राज्यों में भी शराबबंदी लागू है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है और इस्लाम में शराब को हराम माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि वह शराब पर पाबंदी नहीं लगाएंगे.

इल्तिजा ने सवाल किया कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास विधानसभा में बहुमत है, तो फिर सरकार शराबबंदी लागू करने से पीछे क्यों हट रही है? इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि सरकार को अवाम के मजहबी जज्बात और सामाजिक माहौल की इज्जत करनी चाहिए.

पीडीपी नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर भी इस मुद्दे को जोरशोर से उठाया. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री का शराब की दुकानों पर पाबंदी लगाने से इनकार करना तर्कहीन है. उन्होंने पूछा कि अगर हिंदुओं के मजहब में शराब पर रोक नहीं है, तो फिर गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में बिना बड़े विरोध के शराबबंदी कैसे लागू हो गई.

इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की धर्मनिरपेक्ष पहचान पर सभी को फख्र है, लेकिन बहुसंख्यक लोगों की मजहबी जज्बात को इस तरह नजरअंदाज करना बेहद अफसोसनाक और असंवेदनशील रवैया है.

इस दौरान उन्होंने उर्दू भाषा के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को घेरा. इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि सरकार ने नौकरियों में उर्दू भाषा की अनिवार्यता हटाने का आदेश जारी किया है. उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर की पहचान मिटाने की साजिश करार दी. उन्होंने कहा कि उर्दू सिर्फ एक भाषा नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की साझा सांस्कृतिक पहचान है.

पीडीपी नेता इल्तिजा के मुताबिक, उर्दू को कमजोर करना लोगों को उनकी अपनी भाषा और विरासत से दूर करने जैसा है. इल्तिजा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि चाहे वक्फ कानून का मामला हो या उर्दू भाषा का मुद्दा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बीजेपी के एजेंडे के साथ चलते दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के दौरान लोगों से जो वादे किए थे, अब वह उन वादों पर खरे उतरते नजर नहीं आ रहे हैं.

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