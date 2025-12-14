हॉस्टल में फिलीपींस के युवक को पनाह देना पड़ा महंगा, नदवा दारूल उलूम के जिम्मेदारों पर दर्ज हुआ मुकदमा

Uttar Pradesh News: लखनऊ के नदवा दारूल उलूम कॉलेज के हॉस्टल में एक फिलीपींस का एक छात्र रहता था, हाल ही में उसका एक परिचित फिलीपींस नागरिक मो. आरून सारिप हॉस्टल में रुका, लेकिन कॉलेज इंतजामिया ने इस बात की जनकारी प्रशासन को नहीं दी. इस घटना के बाद हसनगंज थाना में मुकदमा दर्ज कर लिय गया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद नदवा दारूल उलूम कॉलेज के हॉस्टल में एक फिलीपींस के छात्र को पनाह देना मुश्किल का सबब बन गया है. नदवा दारूल उलूम के किसी भी जिम्मेदार ने प्रशासन को इस बात की सूचना नहीं दी थी कि उनके हॉस्टल में एक विदेशी छात्र को पनाह दिया गया है. हसनगंज थाने में तैनात दरोगा सुरेंद्र सिंह की शिकायत पर नदवा दारूल उलूम के प्रधानाचार्य, सब रजिस्ट्रार, वार्डन, गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी और कॉलेज के अन्य जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
12 दिसंबर को थाने में तैनात दरोगा सुरेंद्र सिंह की तहरीर पर यह एफआईआर धोखाधड़ी, साजिश और विदेशी पंजीकरण अधिनियम- 1939 की धारा में दर्ज की गई है. इस FIR में नदवा दारूल उलूम के प्रधानाचार्य मौलाना अब्दुल अजीज नदवी, सब रजिस्ट्रार हारून रशीद, महादुल अली हॉस्टल के वार्डन मो. कैसर, सुरक्षाकर्मी व अन्य जिम्मेदारों को नामजद किया गया है.
FIR में बताया गया है कि नदवा दारूल उलूम कॉलेज के हॉस्टल में फिलीपींस का एक छात्र मो. यासिर हॉस्टल नंबर 307 में रहकर पढ़ाई करता है. उसके कमरे में 30 नवंबर से दो दिसंबर के बीच उसका एक परिचित फिलीपींस निवासी मो. आरून सारिप आकर रुका था. आरोप है कि इस दौरान वह शहर में अलग-अलग जगहों पर घूमने भी गया था.
नदवा दारूल उलूम कॉलेज पर आरोप है कि वह विदेशी छात्र के हॉस्टल में ठहरने की कोई भी जानकारी प्रशासन को नहीं थी, इसीलिए कॉलेज के जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. नियम के मुताबिक विदेशी नागरिक के ठहरने पर उसे ठहराने वाले को फॉर्म-सी भरकर जमा करना पड़ता है. गौरतलब है कि दिल्ली ऑपरेशन सिंदूर और दिल्ली लालकिला धमाकाे के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर हैं और लगातार सिंदिग्धों की पहचान कर रही है और हिरास्त में लिकर जांच कर रही है.