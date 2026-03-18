ईद पर 'खून की होली' खेलने की धमकी; मुसलमानों के पक्ष में खड़ा हुआ हिन्दू वकील, पहुंचा कोर्ट

Uttam Nagar Case: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए हिंसक घटना और तरुण नाम के एक नौजवान की कथित हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मुसलमानों के साथ हिंसा और ईद को जबरन रोकने की धमकी दी थी. हिंदूवादी संगठनों की धमकी के बाद ईद से पहले स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों में सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा है.

इसके उलट धमकी देने वाले दक्षिणपंथियों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज नहीं की, ऐसे में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है. इस PIL में मांग की गई है कि दिल्ली पुलिस और जिला प्रशासन ईद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा, साम्प्रदायिक तनाव और टार्गेटेड हमलों को रोकने के लिए फौरन कदम उठाए.

बता दें, होली के दिन 4 मार्च को 26 वर्षीय तरुण नाम के नौजवान की हत्या की घटना सामने आई थी. आपसी रंजिश को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद दक्षिणपंथी संगठनों ने सांप्रदायिक रंग दे दिया और इसको लेकर अलग-अलग जगहों हिंसक रैलियां निकालीं. इतना ही नहीं, पुलिसिया कार्रवाई के बाद कथित आरोपियों के घरों में आग लगा दी और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले भाषण और नारे लगाए गए. इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने हत्या, आर्थिका और सामाजिक बहिष्कार करने की मांग की.

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हिंदूवादी संगठनों ने ईद के दिन बड़ा पैमाने पर हिंसा की धमकी दी है. इस बार ईद 20 या 21 मार्च को होने की संभावना जताई जा रही है. उत्तम नगर में कई जगह दीवारों पर नफरती और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा वाले पोस्टर चस्पा किए गए हैं. इससे पहले हिंदू रक्षा दल के एक नेता ने ईद पर उत्तम नगर में "खून की होली" खेलने की धमकी दी थी. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

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हिंदू रक्षा दल के पदाधिकारी को वीडियो में धमकाते हुए कह रहा है कि इस बार न ईद पर नमाज और न ही रमजान में रोजे पड़ने देंगे, चाहे खून की होली खेलनी पड़े. आरोपी भीड़ को उकसाते हुए कहा रहा है कि इस बार प्रण को लो कि ईद पर खून की होली खेलोगे. मुसलमानों को ईद मनाने से रोकने के लिए हिंदूवादी संगठनों का भड़काऊ भाषण और बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन का असर दिख रहा है. इन धमकियों की वजह से न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग बल्कि हिंदू समुदाय के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. कई मुस्लिम दुकानदार और परिवार अपनी दुकानें बंद कर और कुछ परिवार अपने घरों को छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं.

PIL में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों के बावजूद भी राज्य सरकार ने और न ही स्थानीय प्रशासन ने फौरन प्रभावी कदम उठाए, न ही अपराधियों के खिलाफ FIR दर्ज की. PIL में बताया गया है कि भड़काऊ भाषणों और पोस्टरों के जरिए लोगों को ईद के दिन उत्तम नगर में हिंसा भड़काने के लिए उकसाया जा रहा है.

सुप्रीम कोर्ट और संबंधित कानून के तहत दर्ज अपराधों में BNS की धारा 196, 197, 299, 351, 352 और 353 के तहत अपराध दर्ज हो सकते हैं, साथ ही UAPA के प्रावधान भी लागू होते हैं. हालांकि, अब तक इन अपराधियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हुई, जिससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा और गैरकानूनी सरगर्मियों को बढ़ावा मिला है.

PIL में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कानून का शासन, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा और सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जरुरी कदम उठाए. PIL में यह भी कहा गया है कि कुछ भड़काऊ भाषणों में तरुण हत्याकांड के आरोपियों के घरों को पूरी तरह से ध्वस्त करने और उन्हें पुलिस के जरिये अंडरकवर कार्रवाई के तहत मारने की धमकी दी गई, जिससे मुसलमानों के ईद मनाने पर रोक लगाने की धमकी सामने आई.

ऑनलाइन पोस्टर और संदेशों में यह भी कहा गया है कि उत्तम नगर में होली मनाई जाएगी, ईद के दिन, जिससे आगे और भड़काऊ भाषणों की संभावना भी बनी हुई है. इस PIL को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) की ओर से वरिष्ठ वकील नित्य रामकृष्णन ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने पेश किया. इस PIL में एडवोकेट एम हुजैफा और शाहरुख आलम की भी भूमिका अहम रही है.

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