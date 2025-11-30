Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral

Pilibhit News: एक तरफ जहां हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बताकर वोट बटोरे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जो बताती हैं कि इस देश को कितना भी बांटने की कोशिश कर ली जाए. लेकिन, इसकी गंगा जमनी तहज़ीब और आपसी भाईचारा हमेशा बना रहेगा. इस बात का सबूत हाल ही में एक मामले से मिलता है. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फ़ैज़ल नाम के एक खश्स ने डूबती SUV में फंसे शुभम तिवारी की जान बचाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे तलाब में गिरी कार

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, घटना तब हुई जब शुभम तिवारी की SUV एक तालाब में गिर गई. बताया गया कि तिवारी अचानक सड़क पर आए एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा.

अंदर ही बेहोश हो गए थे तिवारी

कार पानी में तेजी से डूबने लगी, जिससे तिवारी अंदर फंस गए और खुद को बचाने में असमर्थ हो गए. वे अंदर ही बेहोश हो गए थे और हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे. इस बीच, फ़ैज़ल ने बिना देर किए अपनी छोटी नाव लेकर तालाब की ओर रुख किया. वह तुरंत पानी में कूदे और डूबती SUV तक पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

In Uttar Pradesh’s Pilibhit, Subham Tiwari’s SUV slipped into a pond and he started drowning. Faizal saw this, jumped into the water, risked his own life, and managed to pull Subham out saving his life. Faizal didn’t think about caste, religion, identity. He saw a person in… pic.twitter.com/5D4N2j8Xmi — Mohit Chauhan (@mohitlaws) November 29, 2025

शुभम तिवारी को आखिरकार बचाया गया

पानी में बहाव और भारी वाहन के बीच संघर्ष करते हुए फ़ैज़ल ने शुभम तिवारी को बाहर निकाल लिया. समय रहते किया गया यह साहसी प्रयास उनकी जान बचाने में सफल रहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है. लोग फ़ैज़ल के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं और पीलभीत पुलिस को टैग कर उन्हें सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं.