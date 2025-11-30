Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3023635
Zee SalaamIndian Muslim

Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक फैजल नाम का एक सख्स अपने जान की परवाह किए बिना शुभम की जान बचाने के लिए तलाब में कूद गया. इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 30, 2025, 08:41 AM IST

Trending Photos

Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral

Pilibhit News: एक तरफ जहां हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का दुश्मन बताकर वोट बटोरे जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं जो बताती हैं कि इस देश को कितना भी बांटने की कोशिश कर ली जाए. लेकिन, इसकी गंगा जमनी तहज़ीब और आपसी भाईचारा हमेशा बना रहेगा. इस बात का सबूत हाल ही में एक मामले से मिलता है. उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फ़ैज़ल नाम के एक खश्स ने डूबती SUV में फंसे शुभम तिवारी की जान बचाकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

कैसे तलाब में गिरी कार

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, घटना तब हुई जब शुभम तिवारी की SUV एक तालाब में गिर गई. बताया गया कि तिवारी अचानक सड़क पर आए एक बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरा.

अंदर ही बेहोश हो गए थे तिवारी

कार पानी में तेजी से डूबने लगी, जिससे तिवारी अंदर फंस गए और खुद को बचाने में असमर्थ हो गए. वे अंदर ही बेहोश हो गए थे और हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे. इस बीच, फ़ैज़ल ने बिना देर किए अपनी छोटी नाव लेकर तालाब की ओर रुख किया. वह तुरंत पानी में कूदे और डूबती SUV तक पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

शुभम तिवारी को आखिरकार बचाया गया

पानी में बहाव और भारी वाहन के बीच संघर्ष करते हुए फ़ैज़ल ने शुभम तिवारी को बाहर निकाल लिया. समय रहते किया गया यह साहसी प्रयास उनकी जान बचाने में सफल रहा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से फैल रहा है. लोग फ़ैज़ल के साहस की प्रशंसा कर रहे हैं और पीलभीत पुलिस को टैग कर उन्हें सम्मानित करने की मांग कर रहे हैं.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PilibhitPilibhit newsmuslim news

Trending news

Pilibhit
Pilibhit: कार में फंसे शुभम की जान बचाने के लिए तालाब में कूदा फैजल, Video Viral
gaza
Gaza में मौतों का आंकड़ा 70 हजार के पार पहुंचा, बच्चों को भी नहीं बख्श रही IDF
Assam news
40 साल से रह रहे थे मुस्लिम परिवार...असम सरकार ने झटके में 1700 परिवारों को उजाड़ा
West Bengal news
बंगाल में BLOs की मौतों के बीच सोवा नारा बनी मिसाल, एक पैर से पूरा किया 99% SIR
Indonesia News
इंडोनेशिया में मौत की सुनामी! बाढ़-भूस्खलन ने छीनी 303 जिंदगियां, सैकड़ों गायब
UP News
'मस्जिद बनाओ, पर मत दो बाबरी नाम', TMC MLA को शहाबुद्दीन बरेलवी ने दिया ज्ञान!
UAE News
भारत में महंगाई की मार, दुबई में सोना पॉकेट-फ्रेंडली! कौड़ियों के भाव में 14K सोना
UP News
अल-कायदा की साजिश पर NIA कोर्ट का प्रहार; लखनऊ के दो आरोपी दोषी करार
Maharashtra news
SIR वोट चोरी का बड़ा स्कैम? कांग्रेस बोली- सरकार के इशारे पर EC कर रहा खेल
Bangladesh news
Slow Poison देकर खत्म करना चाहती थी हसीना सरकार? खालिदा जिया पर BNP का बड़ा दावा