गौ तस्करी के झूठे आरोप में दो मुसलमानों को भेजा जेल; बचाव में उतरे गांव के हिन्दू पड़ोसी
गौ तस्करी के झूठे आरोप में दो मुसलमानों को भेजा जेल; बचाव में उतरे गांव के हिन्दू पड़ोसी

UP Fake Cattle Smuggling Case: अलीगढ़ के बाद अब पीलीभीत में दो मुस्लिम शख्स से महज उनके धर्म की वजह से हिंदूवादी संगठनों ने गोवंश तस्करी का आरोप लगाते हुए पिटाई की और फिर पुलिस के हवाल कर दिया. हालांकि, स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस कथित झूठे आरोपों का पुरजोर विरोध किया और दोनों पीड़ितों की बेगुनाही का सुबूत लेकर डीएम से मिले. डीएम ने जांच कर उचित कार्रवाई के आश्वासन दिया है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 04:22 PM IST

डीएम से फरियाद करते स्थानीय ग्रामीण
Pilibhit News Today: उत्तर प्रदेश में बीते कुछ माह में धार्मिक आधार पर कथित गोवंश के नाम हिंदूवादी संगठन अल्पसंख्यक समाज के बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं. इसी तरह का एक मामला सामने प्रदेश के पीलीभीत जिले से सामने आया है. जहां एक बेगुनाह मुस्लिम शख्स को बचाने के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के साथ हिंदू समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए. हिंदू-मुस्लिम समुदाय की एकता और कथित झूठी कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन में अफरा तफरी मच गई.  

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का है. बताया जा रहा है कि यहां पर दो मजलूम मुसलमानों को गायों को दोस्त के यहां ले जाते हुए हिंदूवादी संगठन के लोगों ने पकड़ लिया और फिर बेरहमी से पिटाई. इतना ही नहीं हिंदूवादी नेताओं की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पीड़ितों को जेल भेज दिया. यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है. 

दोस्त को गाय-बछड़ा देने जा रहे थे आबिद-साजिद

मिली जानकारी के मुताबिक, पीलीभीत के थाना माधोटांडा क्षेत्र के ग्राम जमुनिया के रहने वाले मान सिंह ने पड़ोसी गांव मैनाकोट के रहने वाले अपने दोस्त आबिद से एक दुधारू गाय और बछड़ा लिया था. इस लेन-देन को पूरी तरह वैध बनाने के लिए आबिद ने गांव की प्रधान संजना देवी से रसीद भी बनवाई थी. बीते 8 सितंबर को जब आबिद और अपने एक रिश्तेदार साजिद के साथ गाय को मान सिंह के घर पहुंचाने जा रहे थे, तभी रास्ते में कुछ कथित हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उन्हें रोक लिया. 

हिंदूवादी संगठनों के दबाव में पुलिस ने की कार्रवाई

हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आबिद और साजिद से पूछताछ करते हुए मारपीट शुरू कर दी. इसकी जानकारी मिलते मान सिंह अपने गांव के दर्जनों लोगों के सात मौके पर पहुंच गए और सच बताने की कोशिश की. मान सिंह और बहुसंख्यक समुदाय के लोगों ने आबिद-साजिद को छोड़ने के लिए मिन्नतें करने लगे और सच बताने की पूरी कोशिश की. इसके बावजूद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने एक नहीं सुनी और दोनों पीड़ितों को पुलिस के हवाले कर  दिया.

हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन ने भी हिंदूवादी संगठनों के दबाव में गांव वालों की बात अनसुनी कर दी और आबिद और साजिद को पकड़कर थाने ले आई. इतना ही नहीं अगले दिनों दोनों का पुलिस ने चुपके से चालान कर दिया. हिंदूवादी संगठनों के जरिये आबिद और साजिद के साथ मारपीट करने और पुलिस के जरिये जेल भेजे जाने की खबर से इलाके के लोग भड़क गए. 

डीएम ने दिए जांच के आदेश

इसको नाइंसाफी करार देते हुए मान सिंह, मुस्लिम समुदाय और सैकड़ो हिंदू ग्रामीण एकजुट होकर पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के कार्यालय पहुंच गए और पूरे मामले की शिकायत की. पीलीभीत जिलाधिकारी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एसपी को फोन कर जांच के आदेश दिए. उन्होंने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

'गलत करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई'

आगरा नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मुरारी लाल गोयल का घटना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि पीलीभीत में दो बेगुनाह मुसलमानों से न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि झूठे गोकशी के आरोप में जेल भी भेज दिया गया. उन्होंने कहा कि निर्दोषों के समर्थन में तमाम हिंदू समुदाय के लोग जिलाधिकारी के पास पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की है. बीजेपी नेताओं ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार है, गलत करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच

 

