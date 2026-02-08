Advertisement
Pilibhit: गौकशी की आड़ में दारोगा पर मुस्लिम औरतों पर हमला और घरों में तोड़फोड़ का आरोप, दहशत में ग्रामीण!

Pilibhit Muslim Discrimination Case: पीलीभीत के शेरपुर कला गांव में मुस्लिम परिवारों के लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ितों के पुलिस पर रात में दबिश देकर घरों में तोड़फोड़ और महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया है. पीड़ितों ने वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्रवाई को मानवाधिकार उल्लंघन बताते हुए आरोपी दारोगा पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 08, 2026, 08:00 PM IST

Pilibhit News: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में हैं. इस मामले में पीड़ित ग्रामीणों सीनियर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है. आरोप है कि किसी मामले को लेकर पुलिस ने रात के अंधेरे में दबिश दी और मुस्लिम औरतों और घरों में तोड़फोड़ की. इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई. 

दरअसल, यह पूरा मामला पीलीभीत जिले के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के शेरपुर कला गांव का है. यहां पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. यहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में पुलिस ने दबिश देकर कई घरों में तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ मारपीट की. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बताया जा रहा है और पीड़ित परिवारों ने अधिकारियों से शिकायत की है.

पीड़ितों के मुताबिक, पुलिस आधी रात के दौरान गांव में पहुंची और करीब आधा दर्जन घरों में घुस गई. उनका कहना है कि पुलिस ने घरों के अंदर घुसकर सामान को नुकसान पहुंचाया और बुरी तरह तोड़फोड़ की. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुराने मुकदमों को आधार बनाकर पुलिस बार-बार उनके परिवारों को परेशान करती है और देर रात घरों में घुस कर बच्चों और महिलाओं के बीच डर और दहशत का माहौल पैदा करती है.

यह भी पढ़ें: मुस्लिम समुदाय डॉक्टर, इंजीनियर नहीं अपराधी पैदा कर रहा है...BJP विधायक के विवादित बयान पर मचा बवाल

इस मामले में गांव की महिलाओं ने आगे आकर कोतवाली पूरनपुर के क्षेत्राधिकारी (सीओ) से पूरे घटनाक्रम की शिकायत की है. महिलाओं का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से वे खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. घटना को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हाफिज नूर अहमद का बड़ा बयान सामने आया है.

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हाफिज नूर अहमद ने बताया कि शेरपुर के एक दारोगा कथित तौर पर मुसलमानों की औरतों को परेशान करते हैं. उन्होंने कहा कि वह कई बार इसकी मौखिक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने आरोपी दारोगा को इतनी ढील दी है कि वह कभी भी रात में उनके घरों में घुस जाता है. नूर अहमद ने कहा कि इसी मामले में आज पीड़ित परिवार की औरतों ने सीओ से मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि आरोपी के खिलाफ जरुरी कार्रवाई होगी.

हाफिज नूर अहमद ने कहा, "गौकशी की आड़ में लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, लगातार शिकायतों के बावजूद इंसाफ नहीं मिला." उन्होंने प्रशासन से अपील की कि "अगर कहीं गौकशी हो रही है, तो आप आरोपी को ढूंढे़ं. गौकशी करने वाला हमारी नजर में दरिंदा है." उन्होंने आगे कहा कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और गौकशी के खिलाफ हैं. दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी बेकसूर को इसकी आड़ में प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए. जैसा कि पुलिस कर रही है, जब चाहती है किसी भी मुसलमान को उठा लेती है, जहां चाहती है घुस जाती है.

यह भी पढ़ें: फिल्म 'कल्कि संभल' पर बवाल तेज, मौलाना ममलूकुर्रहमान के बाद मौलाना वसी अशरफ ने की बैन लगाने की मांग

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsPilibhit newsmuslim news

