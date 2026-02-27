Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, मुल्ले टैक्स नहीं देते हैं; पिंकी भईया का खुला समर्थन

"ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है", मुल्ले टैक्स नहीं देते हैं; पिंकी भईया का खुला समर्थन

Hateful Message Against Muslims in UP: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिल्ली–देहरादून नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत की हैरान करे वाली वीडियो सामने आई है, जिसमें दो महिलाएं भड़काऊ संदेश लिखती हुई दिखाई पड़ रही हैं. इसकी जिम्मेदारी हिंदू रक्षा दल ने ली है और बताया कि उसकी महिला कार्यकर्ताओं ने रेलिंग पर "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है" संदेश लिखा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:00 PM IST

हिंदू रक्षा दल के महिला नेत्रियों ने लिखा विवादित संदेश
हिंदू रक्षा दल के महिला नेत्रियों ने लिखा विवादित संदेश

UP Muslim Discrimination Case: देश में कई बार धार्मिक पहचान के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं. कभी भीड़ की हिंसा, कभी नफरत भरे बयान और कभी सार्वजनिक जगहों पर भेदभावपूर्ण संदेश लिखकर माहौल को गर्म करने की कोशिशें होती रही हैं. अक्सर इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार दोषियों को दक्षिणपंथी सरकारों पर संरक्षण देने के आरोप लगते रहे हैं. इसी तरह का एक और मामला सामने आया है, जिसने मुसलमानों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है.

दरअसल, देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू संगठन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ संदेश लिख दिया. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस भड़काऊ और आपत्तिजनक संदेश लिखने की जिम्मेदारी 'हिंदू रक्षा दल नाम' के हिंदूवादी संगठन ने ली है. 

'यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है'
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर कुछ 'हिंदू रक्षा दल' नाम के संगठन की महिला सदस्य आपत्तिजनक और भड़काऊ संदेश लिख रही हैं. आरोपी महिलाओं ने लिखा, "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है." बताया जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यह भड़काऊ बातें हिंदू रक्षा दल की महिला कार्यकर्ताओं ने लिखी हैं.

यह भी पढ़ें: मंदिर परिसर में मौजूद 800 साल पुरानी दरगाह को हटाने पर लगी रोक; हाईकोर्ट में हार गया हिन्दू पक्ष

इस घटना का 59 सेकेंड का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दो लड़कियां हाईवे किनारे लगी रेलिंग पर स्प्रे पेंट से लिखती हुई दिखाई दे रही हैं. वहीं एक नौजवान पूरी घटना का वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि यह घटना गुरुवार (26 फरवरी) को बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के डाट मंदिर के पास हुई. वीडियो सामने आने के बाद सहारनपुर पुलिस अलर्ट हो गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कराई जा रही है.

पिंकी चौधरी ने ली विवादित संदेश लिखे जाने की जिम्मेदारी
हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने इस पूरे मामले की जिम्मेदारी लेते हुए मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया. पिंकी चौधरी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि "दिल्ली देहरादून हाईवे पर मेरे ही कार्यकर्ताओं ने लिखा है कि "मुसलमानों के लिए सड़कें नहीं हैं." पिंकी चौधरी ने विवादित संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि "उन्होंने ठीक लिखा है, सबको यह मालूम होनी चाहिए कि इस देश में कितनी आबादी मुसलमानों की है ओर वह कितना टैक्स अदा करते हैं."

'मुसलमानों को सरकारी सुविधाओं से किया जाए वंचित'
कट्टरपंथी हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने कहा,"भारत सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हमारे टैक्स का दिया हुए पैसे से सारा फायदा इन लोगों (मुसलमानों) को दिया जा रहा है. जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं, उसका फायदा यह जिहादी उठा रहे हैं." पिंकी ने दावा किया कि "जितने भी बड़े मंदिर हैं, उसके दान का सारा पैसा सरकार को जाता है, जबकि भाईचारे का पाठ देखने वालों को यह देखना चाहिए कि मस्जिद मदरसों से मिलने वाला कितना पैसा भारत सरकार को जा रहा है. "

पिंकी ने धमकी देते हुए कहा, "हमारे टैक्स का फायदा सरकार ने इन जिहादियों को देती है, अगर सरकार ने इसको नहीं रोका तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी ताकत के साथ विरोध किया जाएगा." उसने अपने वीडियो संदेश में आगे कहा, "मुसलमानों को मिलने वाली सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाना चाहिए." इतना ही नहीं हिंदूवादी नेता ने दावा किया कि "सारा टैक्स वह लोग देते हैं और देश में सारी सुख सुविधाओं का इंतजाम वही करते हैं. हिंदूओं का वोट लेकर सरकार बनाई जाती है और सारा फायदा इन जिहादियों को पहुंचाया जाता है.." 
 
क्या है पूरा मामला?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे करीब 59 सेकेंड के एक वीडियो में पूरा घटनाक्रम साफ दिखाई दे रहा है. वीडियो में दो महिलाएं हाईवे के किनारे लगी लोहे की रेलिंग के पास खड़ी होकर स्प्रे पेंट से लिखती नजर आती हैं. दोनों के गले में भगवा गमछा डला हुआ है. बताया जा रहा है कि गुरुवार देर शाम ये महिलाएं नेशनल हाईवे-72A के एलिवेटेड रोड पर पहुंचीं और वहां मौजूद सीमेंट के ब्लॉक और शेड को अपनी लिखावट के लिए इस्तेमाल करने लगीं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला अंग्रेजी में स्प्रे से लिख रही है, "This road is not allowed for Muslims." वहीं दूसरी महिला उसी के पास हिंदी में लिखती है, "यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है." विवादित संदेश लिखने के बाद दोनों आरोपी महिलाएं जोर से 'जय श्रीराम' का नारा भी लगाती सुनाई देती हैं. बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला सहारनपुर बॉर्डर के पास बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में मोहंड के नजदीक बने एलिवेटेड रोड का है. वीडियो के आखिरी हिस्से में एक लाल रंग की कार भी नजर आती है, जिस पर उत्तराखंड की नंबर प्लेट लगी हुई दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: नित्यकर्म करने मंदिर गया था 'जुबैर'; नमाज़ पढ़ने का झूठा इल्ज़ाम लगाकर की गई पिटाई!

