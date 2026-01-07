Dhami सरकार का एक और बड़ा एक्शन, Piran Kaliyar में मज़ार पर चला बुलडोजर

Piran Kaliyar Bulldozer: हरिद्वार के पिरान कलियर इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ धामी सरकार ने सख्त कार्रवाई की है. यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध दरगाह को बुधवार सुबह बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया. कार्रवाई के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहाय

प्रशासन ने क्या कहा?

प्रशासन के मुताबिक गंगा घाट की सरकारी जमीन पर कब्जा कर अवैध तौर पर दरगाह को तामीर किया गया था. इसी को लेकर सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन ने ज्वाइंटली यह कार्रवाई की. अभियान के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

इलाके में पुलिसफोर्स तैनात

इस कार्रवाई का नेतृत्व रुड़की के मजिस्ट्रेट ने किया, जबकि सिंचाई विभाग की टीम भी पूरे समय मौके पर मौजूद रही. इलाके में तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस बल को पहले से अलर्ट रखा गया था, हालांकि पूरी कार्रवाई के दौरान हालात नियंत्रण में रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

धामी सरकार कर रही है लगातार कार्रवाई

गौरतलब है कि धामी सरकार लगातार मदरसों और मज़ारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी बाक को वह कई बार दोहरा चुके हैं. पिरान कलियर में की गई यह कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है. बीते रोज़ भी धामी ने मदरसों और मज़ारों पर की गई कार्रवाई का जिक्र किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि अब तक 250 अवैध मदरसों को बंद किया जा चुका है.

मज़ारों पर कार्रवाई

मज़ारों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि 600 से ज्यादा अवैध ढांचे (मजार) ढाए जा चुके हैं, लेकिन किसी में भी धार्मिक अवशेष नहीं मिला है. पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून की अस्पताल में बने मज़ार का भी जिक्र किया. जिसे ढहाने के बाद कोई भी धार्मिक अवशेष नहीं मिला.

सीएम पर लगते इल्ज़ाम

सीएम पुष्कर सिंह धामी पर लगातार एक तरफा कार्रवाई करने के इल्ज़ाम लगते आए हैं. उन पर लोग अकसर यह कहकर उंगली उठाते हैं कि वह एक धर्म विशेष से जुड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और मज़ारों के खिलाफ ही एक्शन लेते हैं.

ये मदरसे कर दिए जाएंगे बंद

बीते रोज ही पु्ष्कर सिंह धामी ने मदरसों में मिलने वाली एजुकेशन पर भी सवाल उठाया था. उन्होंने कहा था कि मदरसों में मॉर्डर्न एजुकेशन की कमी है. उन्होंने ऐलान किया था कि 1 जुलाई से जो मदरसे राज्य के जरिए तय सैलेबस नहीं अपनाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा.