West Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब

West Bengal News: चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दावा करने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर अब सवालों की परतें और गहरी होती नजर आ रही हैं. जिस व्यवस्था को वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए लाया गया था, वही अब विवादों में घिरती जा रही है. पश्चिम बंगाल में SIR के बाद लगातार वोटरों के नाम कटने हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब होने का आरोप लगा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में SIR के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों को उस समय और बल मिला, जब 65 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इन लोगों का कहना था कि उनके नाम SIR की प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करें. ये ट्रिब्यूनल खास तौर पर SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाए गए हैं.

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याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद ने दलील दी कि सभी 65 लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कितनी विडंबना है कि जो लोग चुनाव करवा रहे हैं, वही खुद वोट देने के अधिकार से महरूम हो गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके ड्यूटी ऑर्डर में वोटर कार्ड का EPIC नंबर दर्ज था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है.

सुनवाई के दौरा जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल जाएं, तो शमशाद ने कहा कि इन लोगों के नाम मनमाने और एकतरफा तरीके से हटाए गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और फिर से ट्रिब्यूनल का रुख करने को कहा है.

इस पर वरिष्ठ वकील ने बताया कि वह पहले ही 5 अप्रैल को ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसके बावजूद कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के सामने ही अपना पक्ष रखने की इजाजत दी.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर दावा सामने आया है कि पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. आरोप है कि इनमें मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह सब कर रही है.

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