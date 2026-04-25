Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3192765
Zee SalaamIndian MuslimWest Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब

West Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब

SC on West Bengal officials names deletion in SIR: पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. बड़ी संख्या मुस्लिम वोटर्स के नाम काटने के आरोपों के बीच 65 चुनाव ड्यूटी अधिकारियों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का मामला सामने आया है. पीड़ित अधिकारियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इंसाफ की गुहार लगाई है, जिसके बाद कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 25, 2026, 06:50 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

West Bengal News: चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का दावा करने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर अब सवालों की परतें और गहरी होती नजर आ रही हैं. जिस व्यवस्था को वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए लाया गया था, वही अब विवादों में घिरती जा रही है. पश्चिम बंगाल में SIR के बाद लगातार वोटरों के नाम कटने हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं. वहीं, चुनाव ड्यूटी में लगे लोगों के नाम ही वोटर लिस्ट से गायब होने का आरोप लगा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में SIR के तहत बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोपों को उस समय और बल मिला, जब 65 याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इन लोगों का कहना था कि उनके नाम SIR की प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच के सामने आया. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सलाह दी कि वे अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करें. ये ट्रिब्यूनल खास तौर पर SIR प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए बनाए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: मस्जिद और कब्रिस्तान पर गिद्ध दृष्टि, बचाने के लिए HC से लेकर SC तक फ़रियाद लेकर जा रहे मुसलमान

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद ने दलील दी कि सभी 65 लोग चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह कितनी विडंबना है कि जो लोग चुनाव करवा रहे हैं, वही खुद वोट देने के अधिकार से महरूम हो गए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि उनके ड्यूटी ऑर्डर में वोटर कार्ड का EPIC नंबर दर्ज था, लेकिन अब उन्हें हटा दिया गया है.

सुनवाई के दौरा जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता ट्रिब्यूनल जाएं, तो शमशाद ने कहा कि इन लोगों के नाम मनमाने और एकतरफा तरीके से हटाए गए हैं, क्योंकि उन्हें कोई नोटिस तक नहीं दिया गया. हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और फिर से ट्रिब्यूनल का रुख करने को कहा है.

इस पर वरिष्ठ वकील ने बताया कि वह पहले ही 5 अप्रैल को ट्रिब्यूनल में अपील दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है. इसके बावजूद कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के सामने ही अपना पक्ष रखने की इजाजत दी.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर दावा सामने आया है कि पश्चिम बंगाल में 90 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. आरोप है कि इनमें मुस्लिम इलाकों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं. सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह सब कर रही है.

यह भी पढ़ें: दो सालों से UP में अल्पसंख्यक आयोग भंग, 1870 मुक़दमे लंबित, कौन सुनेगा सरकार के खिलाफ फ़रियाद?

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

West Bengal newsSupreme CourtSIR Controversymuslim news

Trending news

West Bengal news
West Bengal: जो चुनाव करवा रहे, वही वोट से बाहर; SIR में 65 अधिकारियों के नाम गायब
Rajasthan news
अजमेर शरीफ में रमेश ने महिला जायरीनों से की बदसलूकी, रोकने पर साथियों संग किया हमला
Assam news
गुवाहाटी एयरपोर्ट पर आजमीन बेहाल, बारिश में भीगकर 18 घंटे करना पड़ा फ्लाइट का इंतजार
US News
अमेरिका में मुस्लिम आबादी में उफान, 50 राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही हिस्सेदारी
Mosque in Danger
मस्जिद और कब्रिस्तान पर गिद्ध दृष्टि, बचाने के लिए दर-दर भटक रहे मुसलमान
Uttrakhand
पंतनगर हाईवे पर के पाद बनी मजार पर दौड़ा दिया बुल्डोज़र; एक हफ्ते में गिरे 6 मज़ार
Ex Muslim Salim Wastik
अपहरण और मर्डर केस में 31 सालों से फरार था Ex मुस्लिम सलीम वास्तिक, गिरफ्तार
Minority Commission
UP में अल्पसंख्यक आयोग भंग, 1870 मुक़दमे लंबित, कौन सुनेगा मजलूमों की फ़रियाद?
Hope for Justice
UP News: इंसाफ की आखिरी उम्मीद; कब्र से बड़ी बहन की लाश निकालना चाहती है छोटी बहन
US-Iran Peace Talks
ईरान के विदेश मंत्री पाक पहुंचे, लेकिन तेवर देख US-IRAN शांति वार्ता की उम्मीदें कम