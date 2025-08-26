इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
Zee SalaamIndian Muslim

इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास

Islam: पीएम मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया है, जिसकी मुस्लिम समाज काफी तारीफ कर रहा है. हाल ही में सरकार के जरिए लिया गया ये फैसला इस्लाम के मूल्यों से जोड़कर देखा जा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 26, 2025, 03:53 PM IST

Islam: भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ज्यादा तर उन फैसलों से मुसलमान नाराज़ रहते हैं, जो उनके अधिकारों में कटौती करते हैं या फिर उनके पर्सनल शरिया कानून में दाखला देते हैं. लेकिन मोदी सरकार के हाल में लिए गए एक फैसले से पूरा मुस्लिम समाज खुश है, और PM मोदी की तारीफ कर रहा है.

दरअसल, सरकार ने सभी मनी एप्स यानी ऑनलाइन जुए को बैन कर दिया है. ये फैसला पार्लियामेंट प्रमोशन एंड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के पास होने के बाद लिया गया है. इस बिल के पास होने के बाद भारत में कई सौ मनी बैटिंग एप बैन हो गई हैं. 

मुस्लिम समाज कर रहा तारीफ

मनी बैटिंग एप में लोग ऑनलाइन पैसे लगाते थे और किस्मत के भरोसे या फिर कोई गेम खेलकर पैसा कमाया करते थे. ऐसा देखा गया था कि इन एप्स के झांसे में बड़ी तदाद में मुस्लिम समाज के नौजवान भी आने लगे थे, जिसको लेकर उलेमा भी काफी परेशान थे. अब सरकार के इस फैसले को मुस्लिम समाज काफी सराह रहा है, क्योंकि जुए को इस्लाम में हराम करार दिया है. मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहां शराब की बिक्री पर बैन लागाया था, जिसका मुस्लिम समाज ने खुले मन से समर्थन किया था. जब बिहार में नितीश कुमार और NDA की सरकार ने शराब पर बैन लगाया उस वक़्त भी मुस्लिम समाज से सरकार के फैसले का समर्थन किया था. 

इस्लाम में क्यों हराम है जुआ?

दोनों मौकों पर मुसलमानों से भाजपा सरकार का समर्थन इसलिए किया कि शराब और जुआ दोनों इस्लाम में प्रतिबंधित करार दिया गया है. इस्लाम में कमाई के लिए मेहनत को ज्यादा तवज्जो दी जाती है. जुए में इंसान मेहनत के बजाय किस्मत और लालच के चक्कर में पड़ जाता है. इसके साथ ही ये समाज में नफरत, दुश्मनी और झगड़े को बढ़ाने का काम करता है. इस्लाम में जुए को शैतानी काम करार दिया गया है.

कुरान में सूरह अल मायदा में अल्लाह तआला फरमाते हैं,"ऐ ईमान वालों! नशा, जुआ, बुतों की पूजा और तीरों से किस्मत आज़माना ये सब गन्दी बातें हैं, शैतान के काम हैं. इनसे बचो ताकि तुम कामयाब हो सको."

चारों इमामों ने बताया हराम

हदीस इब्र मादा में हज़रत मुहम्मद (स.अ) फरमाते हैं,"जुआ खेलने वाला उस हाथ से अल्लाह की तआत (इबादत) नहीं कर सकता." चारों इमामों (ह़नफ़ी, शाफ़ई, मालिकी, हंबली) का कहना है कि जुआ हराम है. चाहे वह पैसों पर हो, सामान पर हो या किसी भी तरह का दांव हो.

देवबंदी मौलाना ने जारी किया वीडियो

इसे सिम्त में मशहूर देवबंदी उलेमा मौलाना क़ारी इसहाक़ गोरा ने एक वीडियो जारी कर मुसलमानों को ऑनलाइन गेम्स के बढ़ते चलन से आगाह किया है. उन्होंने कहा कि अल्लाह तआला ने कुरआन करीम में जुए और क़िस्मत आज़माने वाले खेलों को नापाक और हराम क़रार दिया है. रसूलअल्लाह (स.अ) ने भी जुए को इंसान की तबाही और बर्बादी का रास्ता बताया है. इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे खेलों और हर उस काम से दूर रहें जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया है.

इस्लाम में जिस चीज को बताया हराम, पीएम मोदी ने उस पर लगा दी रोक; बिल हुआ पास
