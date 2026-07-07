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इंडोनेशिया में पीएम मोदी का अनोखा अंदाज, "कुछ कुछ होता है" से जोड़ी दोनों देशों की दोस्ती

PM Modi Indonesia Visit: इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बॉलीवुड फिल्म "कुछ कुछ होता है" का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ "कुछ कुछ" नहीं, बल्कि "बहुत कुछ" हासिल होता है. उन्होंने भारतीय समुदाय की भी जमकर तारीफ की.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 07, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:03 PM IST
इंडोनेशिया में पीएम मोदी का अनोखा अंदाज, "कुछ कुछ होता है" से जोड़ी दोनों देशों की दोस्ती
Image Credit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरानSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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