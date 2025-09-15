बीजेपी का नया एजेंडा! PM मोदी के घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज के दावों से सियासी उबाल

Jharkhand News Today: भारतीय जनता पार्टी (BJP) और दक्षिणपंथी संगठन लगातार देश बांग्लादेशी-रोहिंग्या घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव का मामला उठाती रही हैं. दूसरी तरफ विपक्षी दल बीजेपी के इस दावे के सियासी स्टंट करार देते रहे हैं. कथित घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच देश में कई जगहों पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें जानलेवा हमले भी शामिल हैं. पुलिस पर भी मुसलमानों को बाहरी और घुसपैठिया होने के आरोप लगातार अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के आरोप लगते रहे हैं.

वहीं, अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफी में बदलाव और घुसपैठ का दावा करते हुए इसे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दावे के जरिये खुद अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल कर दिये हैं. उन्होंने हाई पॉवर डेमोग्राफी मिशन का गठन कर कथित घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव पर लगाम लगाने का ऐलान किया.

पीएम का हाई पॉवर डेमोग्राफी मिशन के गठन का ऐलान

प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है. बीजेपी, झारखंड में भी बार बार बांग्लादेशी घुसपैठ और संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलने का दावा करती रही है. दूसरी तरफ इस दावे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि देश के साधनों और संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा. केंद्र सरकार घुसपैठियों पर लगाम लगाने के लिए हाई पॉवर डेमोग्राफी मिशन का गठन करेगी.

प्रधानमंत्री मोदी के जरिये हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के गठन के ऐलान के बाद बीजेपी इसे भुनाने में जुट गई है. बीजेपी ने इस तरह की कमेटी के गठन को मील का पत्थर बताया है. बीजेपी ने दावा किया कि लाखों की संख्या में देश में घुसपैठ हुआ है. हमारे देशवासियों के संसाधन पर वह कब्जा करके बैठे हैं. बीजेपी नेता अशोक ने पीएम मोदी का गुणगान करते हुए कहा कि साल 2014 से पहले देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर कांग्रेस की सरकार कभी भी चिंतित नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपने देश और देशवासियों के लिए काफी चिंतित हैं.

JMM ने पीएम मोदी को घेरा

पीएम मोदी के इस ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. हाई पावर डेमोग्राफी मिशन के गठन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने निशाना साधा. JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में क्या-क्या बनाएंगे ये तो वो जानें, लेकिन नेपाल एक सबक है. उन्होंने कहा कि साउथ एशिया के लिए यह घटना बहुत ही दुखद है, क्योंकि 3 सालों में तीन बार जनक क्रॉस का सामना करना पड़ा है. दक्षिण में श्रीलंका पूर्व में बांग्लादेश और उत्तर में नेपाल यह खतरनाक संकेत है.

'सीमा की सुरक्षा केंद्र के जिम्मे और बीजेपी...'

इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दल JMM के दावों पर सहमति जताते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया और घुसपैठ के दावे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया. कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शाहदेव ने कहा कि यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि 11 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, लेकिन घुसपैठ के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है. किशोर शाहदेव ने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे है, लेकिन सिर्फ सिसायी रोटी सेंकने, ध्रुवीकरण करने के लिए देश में वैमनस्यता फैलाकर लोगों को बांट कर अपना उल्लू सीधा करने में जुटी है. हालांकि, बीजेपी के झूठ के पुलिंदों से अब जनता वाकिफ हो चुकी है.

