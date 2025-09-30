Advertisement
PM Modi ने Trump के Gaza पीस प्लान का किया स्वागत, जमकर की तारीफ

PM Modi on Trump Plan: पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के जरिए पेश किए गए गाजा पीस प्लान का स्वागत किया है. उन्होंने से लंबे वक्त तक शांति बनाए रखने वाला प्लान करार दिया है. पूरी खबर पढ़ें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 30, 2025, 11:10 AM IST

PM Modi on Trump Plan: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए सोमवार (29 सितंबर 2025) को गाज़ा में सीजफायर के लिए प्लान पेश किया गया. जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है. यह 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव इज़राइल और हमास के बीच चल रही जंग को खत्म करने की बात करता है. इसके तहत सीजफायर के 72 घंटे के भीतर सभी बंधकों को रिहा किए जाने की शर्त रखी गई है. इसके साथ ही कई और बातें भी सामने रखी गई हैं.

पीएम मोदी ने ट्रंप के प्रस्ताव पर क्या कहा?

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार पर पोस्ट करते हुए कहा,"हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाज़ा संघर्ष खत्म करने के लिए व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करते हैं. यह योजना फिलिस्तीनी और इज़राइली जनता के साथ-साथ पूरे पश्चिम एशियाई इलाके के लिए लंबे समय तक और टिकने वाले अम्न, हिफाज़ और डेवलपमेंट का रास्ता बेहतर करती है."

मोदी ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा,"हमें उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और इस संघर्ष को समाप्त कर स्थायी शांति सुनिश्चित करने के प्रयासों का समर्थन करेंगे."

कई दूसरे मुमालिक ने भी किया प्रस्ताव का समर्थन

ट्रंप की योजना को लेकर न सिर्फ भारत बल्कि कई अन्य देशों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. फिलिस्तीनी सरकार ने भी प्लान का स्वागत किया है और अमेरिका की मांगों के मुताबिक सुधार करने का आश्वासन दिया है.

सऊदी अरब, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने सोमवार (29 सितंबर 2025) को एक संयुक्त बयान जारी कर ट्रंप की घोषणा का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि वे इस समझौते को आखिरी रूप देने और लागू करने के लिए अमेरिका तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ सकारात्मक सहयोग करने के लिए तैयार हैं.

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी सोमवार (29 सितंबर 2025) को एक बयान जारी करते हुए कहा,"मैं इज़राइल से अपेक्षा करता हूं कि वह इस आधार पर ठोस कदम उठाए. हमास के पास अब कोई विकल्प नहीं है, उसे तुरंत सभी बंधकों को रिहा करना होगा और इस योजना का पालन करना होगा."

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

gazaGaza Newsmuslim news

