PM Modi के सऊदी दौर पर RTI में बड़ा खुलासा; 12 घंटे में खर्च हुए इतने करोड़
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2903524
Zee SalaamIndian Muslim

PM Modi के सऊदी दौर पर RTI में बड़ा खुलासा; 12 घंटे में खर्च हुए इतने करोड़

PM Modi RTI: पीएम मोदी की सऊदी अरब की यात्रा में 15,54,03,792.47 रुपये खर्च हुए. आरटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केवल होटल में ही 10 करोड़ 26 लाख 39 रुपये खर्च हो गए है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Aug 31, 2025, 01:37 PM IST

Trending Photos

PM Modi के सऊदी दौर पर RTI में बड़ा खुलासा; 12 घंटे में खर्च हुए इतने करोड़

PM Modi RTI: सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस साल अप्रैल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब की यात्रा पर भारत सरकार ने 15,54,03,792.47  रुपये से ज्यादा खर्च किए. यह जानकारी महाराष्ट्र के कार्यकर्ता अभय बोस के जरिए दायर एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी साझा की गई है. 

आरटीआई में क्या आया सामने?

जेद्दा में मौजूद भारतीय महावाणिज्य दूतावास से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसे होटल के किराए पर खर्च हुआ. जो कुछ 10 करोड़ 26 लाख 39 हजार है. जबकि परिवहन व्यवस्था पर इसे बाद खर्च हुए. लगभग 21 करोड़ रुपये का आरटीआई में जवाब नहीं दिया गया है.

आरटीआई लगाने वाले अभय बोस ने कहा कि वाणिज्य दूतावास के जरिए मुहैया कराई गई जानकारी से पता चलता है कि सरकार ने जेद्दा में कुछ ही घंटों के प्रवास पर असामान्य रूप से बड़ी राशि खर्च की.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें,  प्रधानमंत्री 22 और 23 अप्रैल को दो दिनों के लिए सऊदी अरब में रहने वाले थे. हालांकि, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद, उन्होंने अपनी यात्रा बीच में ही रोक दी और 12 घंटे से भी कम समय में दिल्ली लौट आए. 

क्या है लोगों का सवाल?

आलोचकों ने सवाल उठाया है कि होटलों पर इतना पैसा क्यों खर्च किया गया, जबकि आमतौर पर राजकीय यात्राओं के दौरान आवास की व्यवस्था मेज़बान देश ही करता है. सऊदी अरब की यह यात्रा इस साल मोदी की अन्य विदेश यात्राओं में सबसे महंगी है. फ़रवरी में फ्रांस की चार दिवसीय यात्रा पर 25,059 करोड़ रुपये खर्च हुए, यानी औसतन 6 करोड़ 40 लाख रुपये प्रतिदिन. 

पीएम मोदी की यात्रा

- अमेरिका और फ्रंस का सफर (10-14 फरवरी 2025) 42 करोड़ रुपये
- थाईलैंड + श्रीलंका 4 दिन: 9.39 करोड़
- सऊदी अरब (12 घंटे कसे कम): 15.54 करोड़

मनमोहन सिंह से हो रही तुलना

इन खर्चों ने प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं पर सरकारी खर्च को लेकर बहस को फिर से छेड़ दिया है. ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्राएं काफ़ी कम खर्चीली थीं. उदाहरण के लिए, 2011 में उनकी अमेरिका यात्रा पर 4 करोड़ 70 हजार खर्च हुए थे.  2013 में उनकी रूस यात्रा पर 9.95 करोड़ रुपये खर्च हुए.

गैर-सरकारी संगठन और विपक्षी दल अब ज़्यादा पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. बोस ने कहा कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि करदाताओं का पैसा इस तरह क्यों खर्च किया जा रहा है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

PM ModiSaudi Arabiamuslim news

Trending news

muslim news
बुलडोजर कार्रवाई पर ओडिशा हाई कोर्ट के पूर्व जज ने कह दी बड़ी बातें;SC को दिया सुझाव
war on gaza
फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला; EU ने ट्रंप से की खास अपील
Maulana Arshad Madani
Jamiat की मीटिंग में असम का जिक्र; अरशद मदनी बोले, मुसलमानों को भगाने की है साजिश
Moradabad
Moradabad: मौलाना की बात सुनकर भड़के मुसलमान, पैगंबर पर आपत्तिजनक कमेंट; आरोपी फरार
Assam news
Assam: इंसानियत की बात करना पड़ा भारी; सैयदा हमीद पर 16 FIR दर्ज
iran news
Iran: मिलिट्री अधियारियों की मोसाद को दे रहे थे जानकारी; IRGC ने 8 को दबोचा
Yemen
Yemen के प्रधानमंत्री की मौत के बाद क्या बोले हूती? हमले की दी पूरी जानकारी
war on gaza
कौन है अबू उबैदा, जिसे मारने का दावा कर रहा इजरायल
Thanos
मार्वेल के विलेन Thanos के Voter ID से मचा बवाल; राहुल गांधी ने किया शेयर पोस्ट
gaza
Gaza: इजराइल ले रहा है बड़ा फैसला, बम से कम और भूख से ज्यादा मरेंगे फिलिस्तीनी
;