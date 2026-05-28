Bakrid 2026: 'देश में बढ़े भाईचारा और...', पीएम मोदी ने दी बकरीद की मुबारकबाद

PM Modi Bakrid Wishes: देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी करते हुए कहा कि यह त्योहार समाज में भाईचारे, खुशियों और सौहार्द की भावना को और मजबूत करे. उन्होंने लोगों की अच्छी सेहत, सफलता और खुशहाल जीवन की कामना भी की.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में लिखा, “ईद-उल-अज़हा की शुभकामनाएं. यह त्योहार समाज में भाईचारे और खुशियों की भावना को और मजबूत करे. सबकी कामयाबी और अच्छी सेहत की कामना करता हूं. यह अवसर लोगों के जीवन में सुख, शांति और सौहार्द लेकर आए.” प्रधानमंत्री के इस संदेश पर सोशल मीडिया पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और एक-दूसरे को बकरीद की मुबारकबाद दे रहे हैं.

Eid ul-Adha greetings! May this occasion deepen the spirit of brotherhood and happiness in our society. Praying for everyone’s success and good health. Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Modi (@narendramodi) May 28, 2026

देशभर में लोगों ने अदा की ईद की नमाज

देशभर में आज ईद-उल-अजहा का त्योहार बड़े धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही नमाज अदा करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही. नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी और फिर कुर्बानी की तैयारियों में जुट गए. कई राज्यों में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके.

क्यों किया जाता है कुर्बानी

ईद-उल-अजहा को कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है. यह इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने ज़िलहिज्ज की 10वीं तारीख को मनाई जाती है. इस त्योहार का संबंध हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से जुड़ा हुआ है. इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम की भक्ति और समर्पण की परीक्षा लेने के लिए उनसे उनकी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को कहा था. मुस्लिम समुदाय का विश्वास है कि हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म को मानते हुए अपने बेटे हजरत इस्माइल को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था. लेकिन उनकी नीयत और समर्पण को देखकर अल्लाह ने हजरत इस्माइल की जगह एक जानवर की कुर्बानी स्वीकार कर ली. इसी घटना की याद में मुसलमान हर साल ईद-उल-अजहा मनाते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हैं.

देश के अलग-अलग हिस्सों में ईद की रौनक

देश के अलग-अलग हिस्सों में ईद को लेकर खास रौनक देखने को मिल रही है. बाजारों में लोगों की भीड़ है और बच्चों में भी त्योहार को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है. पूरे देश में अमन और भाईचारे के माहौल के बीच ईद-उल-अजहा मनाई जा रही है.