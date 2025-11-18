दाऊद कनेक्शन केस में NCP नेता नवाब मलिक की बढ़ी मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर कोर्ट की मुहर

Maharashtra News Today: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं. पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) की स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. इस मामला साल 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नवाब मलिक के खिलाफ केस दर्ज किया था.

ईडी ने नवाब मलिक को फरवरी 2022 में गिरफ्तार किया था. एजेंसी का आरोप है कि नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मदद से मुंबई के कुर्ला क्षेत्र में लगभग तीन एकड़ जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लिया. इस सौदे में 16 करोड़ रुपये की अपराध से जुड़ी धनराशि इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी शामिल है. साथ ही इस जमीन सौदे में फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप भी लगाया गया है.

PMLA कोर्ट ने तय किए आरोप

दाऊद इब्राहिम की संपत्ति से जुड़े पीएमएलए मामले में नवाब मलिक ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. इसके बाद अदालत ने केस से जुड़े साक्ष्यों का अध्ययन करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का फैसला सुनाया. अदालत में सुनवाई के दौरान नवाब मलिक के वकील ने कहा था कि इस मामले को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. पिछली सुनवाई में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने हाई कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वह इस केस से संबंधित दस्तावेज आरोपी पक्ष को सौंपेंगे और तब तक चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा. हालांकि, विशेष पीएमएलए अदालत ने अब आरोप तय कर दिए हैं.

डिस्चार्ज याचिका खारिज

इससे पहले पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने नवाब मलिक और उनकी कंपनी की ओर से दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था. नवाब मलिक की कंपनी 'मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर से दलील दी गई थी कि ईडी का पूरा मामला सिर्फ अनुमानों पर आधारित है, क्योंकि जिस समय कथित अवैध जमीन सौदा हुआ था, उस समय कंपनी का अस्तित्व ही नहीं था. हालांकि, अदालत ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त प्रारंभिक सबूत मौजूद हैं.

कोर्ट ने कहा कि शुरुआती जांच से स्पष्ट होता है कि नवाब मलिक ने डी-कंपनी से जुड़े लोगों, जिनमें हसीना पारकर, सलीम पटेल और आरोपी सरदार खान, के साथ मिलकर कुर्ला स्थित कीमती जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लिया और बाद में उसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने की कोशिश की. कोर्ट के मुताबिक, इस जमीन सौदे में 16 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित धन इस्तेमाल किया गया, जिसके आधार पर ईडी का मामला आगे बढ़ रहा है.

