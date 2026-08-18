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कश्मीर से पढ़ने आए मुस्लिम तलबा निशाने पर; मकान से निकालने के लिए राइटविंग तंजीमों का दबाव

Kashmiri Muslim Students Harassment Case in MP: मध्य प्रदेश में एक बार अक्लियती तबके के तलाब के साथ मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का मामला सामने आया है. इल्जाम है कि PMSSS स्कीम के तहत भोपाल में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे दो कश्मीरी मुस्लिम तलबा को मुबय्यना तौर पर मजहब और इलाकाई पहचान की बुनियाद पर परेशान करने का इल्जाम है.

Edited ByRaihan Shahid
Published: Aug 18, 2026, 11:29 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:31 PM IST
कश्मीर से पढ़ने आए मुस्लिम तलबा निशाने पर; मकान से निकालने के लिए राइटविंग तंजीमों का दबाव
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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