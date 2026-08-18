/कश्मीर से पढ़ने आए मुस्लिम तलबा निशाने पर; मकान से निकालने के लिए राइटविंग तंजीमों का दबाव

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Madhya Pradesh News Today in Hindi: कश्मीर से पढ़ाई का सपना लेकर भोपाल पहुंचे दो तलबा के लिए अब पढ़ाई से ज्यादा अपनी सलामती की फिक्र सताने लगी है. प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम (PMSSS) के तहत फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे इन दोनों तलबा को मुबय्यना तौर पर सिर्फ इसलिए परेशान किए जाने का इल्जाम है, क्योंकि वे कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और मुस्लिम हैं.
इल्जाम है कि जिस मकान में दोनों तलबा रह रहे हैं, वहां से उन्हें निकालने के लिए मकान मालिक पर दबाव बनाया जा रहा है. मामला सामने आने के बाद कश्मीरी तलबा की आवाज उठाने वाले नासिर खुएहामी ने मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस से फौरन दखल देने और तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने की अपील की है.
PMSSS स्कीम के तहत भोपाल में पढ़ाई करने पहुंचे थे तलबा
जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर खुएहामी ने सोशल मीडिया पर अहम जानकारी दी. उन्होंने बताया कि दोनों तलबा भोपाल के टीआरयूबीए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं. उन्होंने आगे बताया कि दोनों का सेलेक्शन प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत हुआ है.
नासिर खुएहामी के मुताबिक, इस स्कीम के तहत उन्हें हॉस्टल की सहूलियत मुहैया की गई थी, लेकिन कॉलेज में फिलहाल हॉस्टल की सहूलियत मौजूद नहीं है. इसी वजह से दोनों तलबा पिछले साल से भोपाल की शांति होम्स कॉलोनी, कोरंड गांधी नगर में किराए पर रहते थे.
खुएहामी का इल्जाम है कि मुकामी कॉलोनी या सोसायटी के कुछ मेंबर और दूसरे लोग मकान मालिक पर दोनों तलबा को वहां से निकालने का दबाव बना रहे हैं. उनका कहना है कि दोनों तलबा के कश्मीरी मुस्लिम होने को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा है.
मुल्जिमों ने मकान मालिक को भी मुबय्यना तौर पर दी धमकी
इस मामले में राइटविंग्स तंजीमों पर संगीन इल्जाम लगाए गए हैं. खुएहामी के मुताबिक, मकान मालिक को मुबय्यना तौर पर चेतावनी दी गई कि अगर तलबा को वहां से नहीं निकाला गया तो कुछ लोग जबरन परिसर में दाखिल होकर उन्हें बाहर निकाल देंगे. इस दबाव की वजह दोनों तलबा में डर पैदा हो गया है.
बताया जा रहा है कि दोनों तलबा अब अपने ठिकाने से बाहर निकलने, कहीं आने-जाने और यहां तक कि कॉलेज जाने से भी कतरा रहे हैं. जिस जगह को उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान सुरक्षित ठिकाना समझा था, वहीं अब उन्हें अपनी सलामती को लेकर फिक्र सता रही है.
कॉलेज से मदद की गुहार, लेकिन नहीं मिली ठोस मदद
खुएहामी के मुताबिक, तलबा ने अपनी परेशानी कॉलेज इंतजामिया के सामने भी रखी और मदद की गुहार लगाई. हालांकि, उनका इल्जाम है कि उन्हें वहां से भी ऐसी मदद नहीं मिली, जिससे उनकी परेशानी का कोई ठोस हल निकल सके.
इसके बाद दोनों तलबा अपनी सिक्योरिटी, रहने की जगह और पढ़ाई जारी रखने को लेकर असमंजस में हैं. उनके सामने यह सवाल खड़ा हो गया है कि अगर मौजूदा जगह से उन्हें जबरन हटाया गया तो वे कहां रहेंगे, और अपने आगे की पढ़ाई किस तरह से जारी रख पाएंगे.
नासिर खुएहामी ने कहा कि किसी भी तलबा को अपनी सिक्योरिटी और तालीम में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. उनके मुताबिक, किसी तलबा को उसके मजहब, पहचान या उसके मूल स्थान की वजह से धमकी, डर या जबरन मकान खाली कराने के दबाव का सामना नहीं करना चाहिए.
वजीर-ए-आला और डीजीपी से दखल देने अपील
अपने ऑफिशिलय सोशल मीडिया पर पोस्ट एक संदेश में खुएहामी ने मध्य प्रदेश के वजीर-ए-आला मोहन यादव और राज्य के पुलिस प्रमुख कैलाश मकवाना से इस मामले में फौरन दखल देने की अपील की है. उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की फौरन जांच कराई जाए और अगर किसी शख्स के खिलाफ धमकी देने, डराने या भेदभावपूर्ण बर्ताव के इल्जाम सही पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कॉलेज में हॉस्टल की सहूलियत अभी मौजूद नहीं है तो इंतजामिया को कॉलेज के साथ तालमेल करके दोनों तलबा के लिए मुतबादिल के तौर पर महफूज जगह का इंतजाम करना चाहिए. उनके मुताबिक, प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पढ़ रहे तलबा के तईं कॉलेज इंतजामिया की भी जिम्मेदारी बनती है और उनकी तहफ्फुज से जुड़ी शिकायतों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए.