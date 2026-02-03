Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3096172
Zee SalaamIndian MuslimUttarakhand:जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM नेता ने उठाए गंभीर सवाल

Uttarakhand:जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM नेता ने उठाए गंभीर सवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड में बजरंग दल के सदस्यों से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले दीपक और विजय पर पुलिस ने कार्रवाई की है. लेकिन दीपक को मारने की धमकी देने, आपत्तिजनक नारेबाजी करने और हंगामा करने वाले बजरंग दल के सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. पुलिस ने सिर्फ 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. प्रशासन के इस रवैये को लेकर ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता वारिस पठान ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Feb 03, 2026, 09:17 AM IST

Trending Photos

Uttarakhand:जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM नेता ने उठाए गंभीर सवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते 26 जनवरी को एक 70 वर्ष के मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद से बजरंग दल के सदस्यों ने बदतमीजी की. इस दौरान दीपक कुमार कश्यप और विजय रावत नाम के दो युवकों ने मु्स्लिम दुकानदार शोएब अहमद को बजरंग दल के सदस्यों से बचाया और वहां से हुड़दंगियों को खदेड़ दिया. इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के जिम सेंटर पहुंचे और मारने की धमकी दी. 

विवाद के बाद पुलिस ने दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बजरंग दल के हुड़दंगियों के खिलाफ सिर्फ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया. जबकि आरोपियों की पहचान, तस्वीरें, वीडियो समेत सारे सबूत सामने हैं, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ अभी तक नामजद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई नहीं की है. प्रशासन के इस रवैये को लेकर ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने तीखे सवाल पूछे हैं. उन्होंने प्रशासन ने सवाल पूछते हुए कहा कि आप दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके क्या संदेश देना चाहते हैं?  

वारिस पठान ने कहा कि बीते 31 जनवरी को दीपक कुमार के घर को घेरने, उन पर हमला करने की कोशिश करने और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि 30 से 40 अज्ञात लोगों का वीडियो सबूत है, इस बात का सबूत है कि कौन वहां गया था, किसने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए और किसने दीपक कुमार पर हमला करने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि बजरंग दल के ये गुंडे बड़े-बड़े ग्रुप में आते हैं? और इस तरह हमला करते हैं? और जब दीपक कुमार जैसा कोई व्यक्ति, इन गुंडों के खिलाफ खड़ा होता है, मुकाबला करता है, और उन्हें भगा देता है, तो आप (प्रशासन) ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वारिस पठान ने दीपक कुमार को संविधान का सम्मान करने वाला बताया. 

गौरतलब है कि बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद द्वारा अपनी दुकान का नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" रखने पर आपत्ति व्यक्त की गई. बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदार के साथ बदतमीजी की और कहा कि वह अपनी दुकान के नाम में बाबा शब्द को क्यों रखा, जबकि वह एक मुस्लिम है? बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि एक मुस्लिम अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम पर नहीं रख सकता. उन्होंने दुकानदार से कहा कि वह अपनी दुकान का नाम तुरंत बदले. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Waris Pathan on Uttarakhand Deepak Kumarmuslim newsUttarakhand newsminority newsToday News

Trending news

Waris Pathan on Uttarakhand Deepak Kumar
जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM ने उठाया सवाल
Hardoi News
क्या वाकई हरदोई के इस दरगाह पर जाने से ठीक हो जाता है कैंसर? दावे ने सबको चौंकाया
Waris Pathan on Pakistan T20 World Cup Boycott
'भारत से मुकाबला नहीं कर पाएगा आतंकी देश', PAK के किस फैसले पर भड़के मुस्लिम नेता
turkey proveovly mediation between iran and america this weackend despite tension
मीडिल इस्ट को युद्ध की आग से बचाएगा तुर्की, ईरान और अमेरिका के बीच हो सकती है डील
Jeffrey Epstein files
मक्का से फ्लोरिडा तक किस्वा की यात्रा, एप्सटीन फाइल्स में शर्मनाक सच उजागर!
Rajasthan news
अजमेर दरगाह में एकता कपूर की हाजिरी, 'भूत बंगला' और 'लॉकअप' के कामयाबी की मांगी दुआ
UP News
सहारनपुर: बीमारी नहीं दिखी, पहचान दिखी! कश्मीरी बुजुर्ग पर टूटा चरमपंथियों का कहर
Uttar Pradesh news
इटावा: उर्स का प्रोग्राम रद्द; मजार के रास्ते में सरकार ने बोये कांटे, खोदा गड्ढा
Hate Speech
बदजुबान और बेलगाम हो गए हैं असम के मुख्यमंत्री; सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिकायत
United Kingdom News
क्या ब्रिटेन की मस्जिद में योगा की चल रही क्लास; फोटो वायरल होने पर उठ रहे सवाल?