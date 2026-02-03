Uttarakhand:जालिम की तस्वीर, पहचान, नाम सब सामने, लेकिन FIR अज्ञात पर क्यों? AIMIM नेता ने उठाए गंभीर सवाल

Uttarakhand News: उत्तराखंड के कोटद्वार में बीते 26 जनवरी को एक 70 वर्ष के मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद से बजरंग दल के सदस्यों ने बदतमीजी की. इस दौरान दीपक कुमार कश्यप और विजय रावत नाम के दो युवकों ने मु्स्लिम दुकानदार शोएब अहमद को बजरंग दल के सदस्यों से बचाया और वहां से हुड़दंगियों को खदेड़ दिया. इस घटना के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता दीपक कुमार के जिम सेंटर पहुंचे और मारने की धमकी दी.

विवाद के बाद पुलिस ने दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और विजय रावत को गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बजरंग दल के हुड़दंगियों के खिलाफ सिर्फ अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया. जबकि आरोपियों की पहचान, तस्वीरें, वीडियो समेत सारे सबूत सामने हैं, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ अभी तक नामजद मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई नहीं की है. प्रशासन के इस रवैये को लेकर ऑल इंडिया मिजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने तीखे सवाल पूछे हैं. उन्होंने प्रशासन ने सवाल पूछते हुए कहा कि आप दीपक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके क्या संदेश देना चाहते हैं?

वारिस पठान ने कहा कि बीते 31 जनवरी को दीपक कुमार के घर को घेरने, उन पर हमला करने की कोशिश करने और मुस्लिम विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है, लेकिन पुलिस ने FIR में किसी का नाम नहीं लिया है. उन्होंने कहा कि 30 से 40 अज्ञात लोगों का वीडियो सबूत है, इस बात का सबूत है कि कौन वहां गया था, किसने मुस्लिम विरोधी नारे लगाए और किसने दीपक कुमार पर हमला करने की कोशिश की.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि बजरंग दल के ये गुंडे बड़े-बड़े ग्रुप में आते हैं? और इस तरह हमला करते हैं? और जब दीपक कुमार जैसा कोई व्यक्ति, इन गुंडों के खिलाफ खड़ा होता है, मुकाबला करता है, और उन्हें भगा देता है, तो आप (प्रशासन) ऐसे व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज करते हैं? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वारिस पठान ने दीपक कुमार को संविधान का सम्मान करने वाला बताया.

गौरतलब है कि बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम दुकानदार शोएब अहमद द्वारा अपनी दुकान का नाम "बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर" रखने पर आपत्ति व्यक्त की गई. बजरंग दल ने मुस्लिम दुकानदार के साथ बदतमीजी की और कहा कि वह अपनी दुकान के नाम में बाबा शब्द को क्यों रखा, जबकि वह एक मुस्लिम है? बजरंग दल के सदस्यों का कहना था कि एक मुस्लिम अपनी दुकान का नाम बाबा के नाम पर नहीं रख सकता. उन्होंने दुकानदार से कहा कि वह अपनी दुकान का नाम तुरंत बदले.