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UP News: फर्जी मदरसा कांड में बड़ा एक्शन, 25 हजार का इनामी अनीस गिरफ्तार

UP Madrasa News: SIT जांच में मदरसा मदरसतुल निस्वां को कथित रूप से अवैध और फर्जी पाए जाने के बाद उसके प्रबंधक अनीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जांच में मदरसा पोर्टल पर भवन, छात्र संख्या और अन्य सूचनाएं गलत तरीके से अपलोड कर सरकारी अनुदान हासिल करने के प्रयास के आरोप सामने आए थे.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 11, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 12:11 PM IST
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