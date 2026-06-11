/UP News: फर्जी मदरसा कांड में बड़ा एक्शन, 25 हजार का इनामी अनीस गिरफ्तार

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UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसों की जांच के दौरान सामने आए एक कथित फर्जीवाड़े के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. मदरसा मदरसतुल निस्वां के प्रबंधक अनीस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर सरकारी अनुदान हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों और गलत सूचनाओं का इस्तेमाल करने का आरोप है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
पुलिस के मुताबिक, SIT की जांच में मदरसा मदरसतुल निस्वां को अवैध और फर्जी पाया गया था. जांच के दौरान यह सामने आया कि मदरसा पोर्टल पर भवन, छात्र संख्या और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां कथित तौर पर गलत तरीके से अपलोड की गई थीं. आरोप है कि इन फर्जी सूचनाओं के आधार पर सरकारी धनराशि और अनुदान प्राप्त करने का प्रयास किया गया. जांच रिपोर्ट के आधार पर मदरसे के प्रबंधक अनीस के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा संख्या 69/2025 दर्ज किया गया था. उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक न्यास भंग), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया.
आरोपी पर इनाम घोषित
मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जौनपुर जिले के नोनहटा, शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला अनीस शाहगंज रोडवेज के पास मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे और सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए किस स्तर तक दस्तावेजों में हेराफेरी की गई.
पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा. वहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा. साथ ही मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है. मदरसों की जांच से जुड़े इस मामले को प्रशासन गंभीरता से देख रहा है. अधिकारियों का कहना है कि सरकारी योजनाओं और अनुदान में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.