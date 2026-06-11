/UP News: फर्जी मदरसा कांड में बड़ा एक्शन, 25 हजार का इनामी अनीस गिरफ्तार

आरोपी पर इनाम घोषित

मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और गिरफ्तारी के लिए 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी जौनपुर जिले के नोनहटा, शाहगंज क्षेत्र का रहने वाला अनीस शाहगंज रोडवेज के पास मौजूद है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित फर्जीवाड़े में और कौन-कौन लोग शामिल थे और सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए किस स्तर तक दस्तावेजों में हेराफेरी की गई.