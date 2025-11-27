फर्जी IAS कल्पना भागवत का निकला पाकिस्तान कनेक्शन, पुलिस ने करोड़ों रुपये की चेक के साथ दबोचा

Pakistani Spy Arrest in Maharashtra: महाराष्ट्र पुलिस ने कल्पना भागवत नाम की एक महिला को जासूसी और फर्जी तरीके से वीजा दिलाने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. जांच में कल्पना भागवत के लिंक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ पाया गया. साथ ही पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि कल्पना भागवत के बैंक खाते में उसके अफगानी प्रेमी अशरफ अली के खाते से मोटा रकम ट्रांसफर किया गया है. जांच एजेंसियां कल्पना से दिल्ली लालकिले के नजीदक हुए कार ब्लास्ट के संबंध में भी पूछताछ करेंगी. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.
Trending Photos
Pakistani Spy Arrest in Maharashtra: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से एक महिला को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है. महिला के रूम से काफी ऐसे सबूत मिले हैं, जिससे उसपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का शक गहरा हो गया है. साथ ही इस महिला से दिल्ली के लालकिले के नजदीक हुए कार ब्लास्ट के एंगल से भी पूछताछ होगी, क्योंकि दिल्ली लालकिला कार ब्लास्ट के समय संदिग्ध महिला दिल्ली में मौजूद थी.
हिरासत में ली गई महिला की पहचान कल्पना त्रिंबकराव बागवत के रूप में की गई है. कल्पना को संभाजी नगर के एक लग्जरी होटल से गिरफ्तार किया गया, जहां फर्जी ID कार्ड और IAS के फर्जी नियुक्ति पत्र का इस्तेमाल करके पिछले 6 महीने से रह रही थी. कल्पना के पास से 11 इंटरनेशनल नंबर बरामद किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी के नंबर थे. साथ ही साथ ही अफगानिस्तान के नंबर भी मिले.
शुरुआती जांच में पता चला है कि कल्पना का एक प्रेमी अशरफ खलील है, जो अफगानिस्तान का नागरिक है. कल्पना के बैंक खाते में प्रेमी अशरफ अली और उसके भाई आवेद खलील के खातों से मोटी रकम ट्रांसफर की गई है. साथ ही कल्पना को जिस रूम से पकड़ा गया, वहां से दो चेक बरामद किए गए. एक 19 करोड़ रुपये दूसरा 6 लाख रुपये का है.
पुलिस अदालत से इस महिला की जांच करने और पूछताछ करने के लिए रिमांड मांगते हुए कहा कि जांच इस चीज पर केंद्रित रहेगी कि क्या इस महिला से देश की सुरक्षा को खतरा है या नहीं? साथ ही दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की एंगल से भी गहन जांच की जाएगी.
जांच में शामिल अधिकारियों ने बताया कि कल्पना उज्बेकिस्तान की एक महिला को वीजा दिलाने की कोशिश कर रही थी. साथ ही अपने अफगानी प्रेमी अशरफ अली और उसके भाई आवेद खलील को भी वीजा दिलाने की कोशिश कर रही थी. जांच एजेंसियां कल्पना के मोबाईल की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं, इस दौरान पता चला है कि कल्पना के फोन से किसी पाकिस्तानी नंबर पर मैसेज किए गए थे, जो पहले ही डिलीट कर दिए गए हैं.