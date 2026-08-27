/बेंगलुरु में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान झड़प, 6 गिरफ्तार

पुलिस ने बयान में कहा कि जनता से अनुरोध है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें. इससे पहले, कारवार जिले के अंकोला कस्बे में ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस के दौरान एक फिलिस्तीनी झंडा कुछ समय के लिए लहराया गया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और झंडे को अपने कब्जे में लेना पड़ा. यह घटना तब घटी जब जुलूस में शामिल एक युवक ने अचानक फिलिस्तीन का झंडा निकाला और उसे लहराने लगा. पुलिस ने तुरंत इस घटना को देखा, युवक के पास पहुंची, और उससे झंडे के बारे में पूछताछ की. इसी बीच, चिक्कमगलुरु में एक अलग घटनाक्रम में ईद मिलाद के उत्सव के दौरान तिप्पुनगर में 'आई लव मोहम्मद' का बैनर लगाया गया. बैनर को टीपू सुल्तान के एक बड़े कटआउट के पास लगाया गया था, जिस पर कुछ स्थानीय निवासियों ने आपत्ति जताई.