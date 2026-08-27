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बेंगलुरु में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान झड़प, 6 गिरफ्तार

Bengaluru News: कर्नाटक के बेंगलुरु में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज कर छह लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने तथा केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 27, 2026, 11:15 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:15 AM IST
बेंगलुरु में ईद-मिलाद जुलूस के दौरान झड़प, 6 गिरफ्तार

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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