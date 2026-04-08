खान सर की कोचिंग पर हमले के तीन आरोपी गिरफ्तार, घायल गार्ड का इलाज जारी

Attack On Khan Sir Coaching: गरीब बच्चों को कम फीस में पढ़ाने के लिए मशहूर ऑनलाइन टीचर "खान सर" की कोचिंग पर बीते मंगलवार (2 जून) को हमला हुआ, जिसमें कोचिंग गार्ड को गंभीर रूप से चोट आई है. बिहार के पटना में मुसल्लहपुर हाट स्थित कोचिंग "खान ग्लोबल स्टडीज" पर लगभग 10 से 15 उपद्रवियों ने बीती रात करीब 10:55 पर हमला किया. अब यह मामला तूल पकड़ चुका है. पुलिस ने इलाके को छावनी में बदल दिया है और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

खान सर ने इस हमले का इल्जाम बगल के कोचिंग संस्थान पर लगाया है. उन्होंने कम से कम दस राउंड फायरिंग होने का आरोप लगाया है. इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें "ज्ञान बिंदु" कोचिंग के डायरेक्टर भी शामिल है. अधिकारियों के मुताबिक ये गिरफ्तारियां जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों और मामले से जुड़े संदिग्धों से की गई पूछताछ के आधार पर की गईं.

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अधिकारियों ने बताया कि जांच के नतीजों से पता चला कि इस मामले में कई लोग शामिल थे, जिसके बाद मिलकर इस हमले को अंजाम दिया गया. पुलिस ने पुष्टि की कि तीनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. अधिकारियों ने आगे बताया कि वे इस घटना के पीछे की पूरी साजिश, इसके असली मकसद और इसमें अन्य संदिग्धों की संभावित भूमिका की सक्रियता से जांच कर रहे हैं.

अधिकारी ने यह भी कहा कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं. बिहार के पटना में मुसल्लहपुर हाट के पास, शिक्षक खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर आज सुबह छात्रों की भारी भीड़ जमा हो गई. यह घटना परिसर के बाहर फायरिंग की खबर आने के एक दिन बाद हुई, जिसके चलते इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए.

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कोचिंग सेंटर के बाहर बड़ी संख्या में छात्र इंतजार करते और विरोध में नारे लगाते दिखे. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल था, जिसमें कथित तौर पर एक सुरक्षा गार्ड घायल हो गया था. खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ, जिसमें खान सर के कोचिंग का एक गार्ड घायल हो गया. घायल गार्ड को अस्पताल में भर्ती कराया गया.