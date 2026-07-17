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Hyderabad: स्कूल में मजहबी होमवर्क पर बवाल; सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

Hyderabad School Kalma Homework Controversy: हैदराबाद के सईदबाद इलाके में मौजूद एक स्कूल में कथित तौर पर स्टूडेंट्स को कलमा और सूरह फातिहा याद करने का होमवर्क दिए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. शिकायत मिलने पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने संबंधित मुस्लिम महिला टीचर को नौकरी से हटा दिया. मामले को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 17, 2026, 10:43 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:43 AM IST
Hyderabad: स्कूल में मजहबी होमवर्क पर बवाल; सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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