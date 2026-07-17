/Hyderabad: स्कूल में मजहबी होमवर्क पर बवाल; सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

BJP विधायक टी.राजा ने ओवैसे पर लगाए संगीन इल्जाम

उन्होंने दीगर सियासी गुटों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले अब चुप क्यों हैं? अगर आज ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया, तो कल ये पूरे तेलंगाना में फैल जाएंगी. BJP कभी भी हिंदू आस्था, परंपराओं और संस्कृति को कुचले जाने की इजाजत नहीं देगी." गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने भी इस घटना की कड़ी तनकीद की और कहा कि यह घटना AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हुई है. राजा सिंह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा, "असदुद्दीन ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी क्लास के हिंदू बच्चों को कलमा सिखाने की कोशिश की गई. यह बेहद परेशान करने वाली और काबिल-ए-मजम्मत घटना है. बच्चों की अकीदा और माँ-बाप के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."