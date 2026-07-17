/Hyderabad: स्कूल में मजहबी होमवर्क पर बवाल; सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात

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Hyderabad School Kalma Homework Controversy: हैदराबाद के सईदबाद इलाके में मौजूद सक्सेस स्कूल में एक मुस्लिम महिला टीचर ने क्लास-2 के स्टूडेंट्स को कलमा पढ़ने और मजहबी होमवर्क देने के मामले में बवाल बढ़ता जा रहा है. महिला टीचर पर हिंदू स्टूडेंट्स को मजहबी होमवर्क देने के मामले में सक्सेस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लिया और संबंधित महिला टीचर को टर्मिनेट कर दिया साथ ही आदेश में यह भी साफ किया कि उन्हें सक्सेस ग्रुप में कभी नौकरी नहीं मिल सकती है. शुक्रवार (17 जुलाई) सक्सेस स्कूल के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. शुक्रवार सुबह स्कूल परिसर सुनसान रहा, क्योंकि सुबह 9:00 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट्स या स्टाफ वहां नहीं पहुंचा.
इससे पहले जुमेरात (15 जुलाई) को इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए सेंट्रल मिनिस्टर बंदी संजय कुमार ने एक्स (पहले ट्विटर) पर स्कूल प्रबंधन की निंदा की और घटना को मजहबी आजादी पर "सीधा हमला" बताया. मंत्री ने पोस्ट किया, "स्कूल में हिंदू स्टूडेंट्स को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करना एक खतरनाक और नाकाबिल-ए-कुबूल अमल है. यह मजहबी आजादी पर सीधा हमला है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. तेलंगाना सरकार को सैदाबाद के सक्सेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए."
BJP विधायक टी.राजा ने ओवैसे पर लगाए संगीन इल्जाम
उन्होंने दीगर सियासी गुटों की चुप्पी पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "खुद को धर्मनिरपेक्ष बताने वाले अब चुप क्यों हैं? अगर आज ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज किया गया, तो कल ये पूरे तेलंगाना में फैल जाएंगी. BJP कभी भी हिंदू आस्था, परंपराओं और संस्कृति को कुचले जाने की इजाजत नहीं देगी." गोशामहल के विधायक टी राजा सिंह ने भी इस घटना की कड़ी तनकीद की और कहा कि यह घटना AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में हुई है. राजा सिंह ने एक्स (पहले ट्विटर) पर कहा, "असदुद्दीन ओवैसी के निर्वाचन क्षेत्र में दूसरी क्लास के हिंदू बच्चों को कलमा सिखाने की कोशिश की गई. यह बेहद परेशान करने वाली और काबिल-ए-मजम्मत घटना है. बच्चों की अकीदा और माँ-बाप के भरोसे के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."
एहतेजाज के बाद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित टीचर को नौकरी से निकाल दिया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया!
यह विवाद बुधवार शाम को तब शुरू हुआ जब माँ-बाप को क्लास के लिए दिए गए स्कूल के काम के बारे में पता चला. हैदराबाद पुलिस के मुताबिक कक्षा में 25 छात्र थे, जिनमें एक हिंदू छात्र भी शामिल था. कथित तौर पर टीचर ने पूरी क्लास को डेली होमवर्क के हिस्से के रूप में कलमा और सूरह फातिहा पढ़ने का निर्देश दिया था, जिसके बाद हिंदू स्टूडेंट के माँ-बाप ने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस दोनों से संपर्क किया. यह बयान सईदआबाद इलाके में बढ़े तनाव के बीच आया है, जहाँ माँ-बाप और बीजेपी कारकुनों के एहतेजाज के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने विवाद में शामिल टीचर को नौकरी से निकाल दिया है और ब्लैकलिस्ट कर दिया है.