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वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी पड़ी मुस्लिम लड़कों को भारी; 14 लोग गिरफ्तार

Varanasi Boat Iftar Controversy: वाराणसी में गंगा नदी में एक नाव पर इफ़्तार पार्टी आयोजित किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. आरोप है कि खाने का बचा हुआ हिस्सा नदी में फेंक दिया गया, जिससे धार्मिक भावनाए. आहत हुईं. पुलिस ने इस घटना के संबंध में FIR दर्ज कर 14 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:49 PM IST

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वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी पड़ी मुस्लिम लड़कों को भारी; 14 लोग गिरफ्तार

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मुस्लिम लड़कों ने गंगा नदी में एक नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था. इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और भाजपा के युवा मोर्चा के नेता के शिकायत पर सभी लड़कों पर मुकदमा दर्ज हुआ और 14 को पुलिस ने गिरफ्तार लिया. सभी लड़कों की गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है. इन लड़कों पर इल्जाम लगा है कि सभी ने इफ्तार पार्टी में गोस्त का सेवन किया था और उसके बाद उसकी हड्डियां नदी में फेंक दीं, जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची.

भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि युवाओं के एक समूह ने इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई और उसके बाद उसकी हड्डियां गंगा नदी में फेंक दीं, जिससे इस पवित्र नदी का अपमान हुआ. उन्होंने आरोप लगाया कि यह कृत्य सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जान-बूझकर किए गए इरादे से किया गया था. इस लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लगाया गंभीर आरोप
लिखित शिकायत में BJYM के महानगर अध्यक्ष ने इस कृत्य को निंदनीय और घृणित बताया है. उनका कहना है कि मां गंगा लाखों लोगों की आस्था का केंद्र हैं और इस पवित्र स्थल पर मांसाहारी भोजन का सेवन करना एक गहरी साज़िश का हिस्सा है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ये युवक जान-बूझकर "जिहादी मानसिकता" को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसका मकसद आम जनता में आक्रोश भड़काना है. संगठन ने मांग की है कि ऐसे लोगों को बिना किसी देरी के गिरफ्तार किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए.

नाविक के खिलाफ भी मुकदमा
इस मामले में न केवल इफ्तार पार्टी में शामिल होने वालों के खिलाफ, बल्कि नाव चालक के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है. शिकायतकर्ता ने पुलिस से अनुरोध किया है कि नाव चालक को नोटिस जारी किया जाए और उसका लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए. पुलिस अब इस आयोजन को करने वाले युवकों की पहचान करने में सक्रिय रूप से जुटी हुई है और इस काम के लिए वायरल वीडियो को एक अहम सुराग के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. वाराणसी पुलिस ने बताया है कि कानून की विभिन्न संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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