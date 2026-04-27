इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर फिर दर्ज हुई FIR, रोड शो के दौरान बवाल

FIR On Shadab Jakati: फेमस सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और यूट्यूबर शादाब जकाती के खिलाफ एक बार फिर FIR दर्ज की गई है. शादाब जकाती ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ रोड पर 'वर्ल्ड स्क्वायर बिल्डिंग' में जकाती ज्वेलर्स नाम से शोरूम खोला है. शादाब जकाती रविवार (26 अप्रैल) को शोरूम की ओपनिंग करने पहुंचे और बिना अनुमति रोड शो किया. शादाब जकाती के आने की सूचना पर युवाओं और फैंस की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिससे रोड पर ट्रैफिक लग गया और चिलचिलाती धूप में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा. पुलिस ने जकाती के खिलाफ बिना इजाजत भीड़ इकट्ठा करने और यातायात बाधित करने के आरोप में FIR दर्ज किया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोजन में शादाब जकाती के साथ क्रिकेटर रिंकू सिंह की बहन नेहा सिंह सहित कई अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी पहुंचे थे. भीड़ ज्यादा इकट्ठा होने की वजह से सड़क पर अफरा-तफरी मचने वाले हालात हो गए. अचानक मौके पर हालात बिगड़ गए. वहां, शादाब जकाती के बाउंसरों द्वारा लोगों पर लाठियां भी भांजी गईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया और भीड़ को हटाकर रास्ता क्लियर कराया. इसके बाद जांच में पता चला कि शादाब जकाती की तरफ से बिना अनुमति इस रोड शो को निकाला जा रहा है. भीड़ के चलते ट्रैफिक थम गया. पुलिस ने जकाती के रोड शो को रुकवाया. अब खबर है कि पुलिस ने जकाती पर मुकदमा दर्ज किया है.

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इससे पहले जकाती के साथ काम करने वाली एक सहयोगी महिला के पति ने मुकदमा दर्ज कराया था, हालांकि आपसी सहमति के साथ यह मामला खत्म हो गया. बता दें कि शदाब जकाती लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, इनका "दस वाला बिस्किट कितने का है जी" का डायलॉग बेहद फेमस हुआ था और जकाती रातों-रात फेमस हो गए. सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े स्टार्स ने जकाती के इस डायलॉग पर वीडियो बनाई थीं.